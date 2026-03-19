    • 19 de marzo de 2026 - 06:49

    Paritaria docente: los gremios rechazaron la última propuesta del Gobierno de San Juan

    Aunque hubo gestos de acercamiento en la previa, los gremios docentes rechazaron la oferta del Gobierno y la paritaria sigue sin resolución.

    La paritaria docente en San Juan sumó una nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno a los gremios UDAP, UDA y AMET.

    La paritaria docente en San Juan sumó una nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno a los gremios UDAP, UDA y AMET.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una nueva reunión paritaria realizada este miércoles 18 de marzo, los gremios docentes de San JuanUDAP, UDA y AMET — decidieron no aceptar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

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    El encuentro, que buscaba avanzar en un acuerdo para el sector educativo, concluyó sin consenso pese a algunos indicios previos de acercamiento. En ese sentido, desde UDAP contaban con mandato de sus delegados para aprobar la propuesta, aunque con una serie de consideraciones que finalmente fueron incorporadas en la mesa paritaria del día. Sin embargo, la decisión final fue rechazar la oferta.

    Por su parte, AMET había manifestado inicialmente en sus redes sociales una postura favorable a la propuesta oficial, aunque en la reunión terminó alineándose con el resto de los gremios en la negativa. Fue el mismo caso de UDAP.

    La oferta presentada por el Ejecutivo provincial incluía una serie de mejoras salariales y adicionales. Entre los principales puntos, se destacaba un incremento de diez puntos al ítem A01 y seis puntos al ítem E60. Además, contemplaba una suba del 5% para los radios 4, 5, 6 y 7, junto con un complemento salarial de $100.000 a partir de marzo destinado a los cargos de menores ingresos.

    Asimismo, el Gobierno propuso un aumento del 10% en el valor índice hasta junio de 2026, con una cláusula de revisión sujeta a la evolución de la situación económica y fiscal de la provincia, así como al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esto se sumaba el pago de un bono de $120.000 previsto para el mes de abril.

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