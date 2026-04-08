Retiros voluntarios en Vialidad Nacional: en San Juan ya se fueron 25 trabajadores y el sindicato denunció "presión y maltrato"

La política de achique del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a tener impacto concreto en San Juan . En la seccional local de Vialidad Nacional , 25 trabajadores ya adhirieron al plan de retiros voluntarios que anunció la Casa Rosada.

El kirchnerismo abrió un nuevo frente interno por los intendentes con una movida que se planteó en San Juan

El dato fue confirmado a DIARIO DE CUYO por el secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales en la provincia, Carlos Ordoñez, quien aseguró que las desvinculaciones no fueron genuinamente voluntarias. “Fueron forzados por el congelamiento salarial que lleva 17 meses, por el maltrato, la persecución y el desfinanciamiento de la repartición", dijo.

Además, de acuerdo a las palabras de Ordoñez, los empleados que prestaban servicios en San Juan fueron "humillados hasta el último momento ya que tuvieron que ir a firmar el acuerdo en Buenos Aires donde -las autoridades- sacaron un comunicado -diciendo que- que no podían circular por el edificio ni despedirse de nadie”, denunció el dirigente.

El sindicato emitió un comunicado breve sobre el plan del Gobierno libertario: "No es solo gente que se va. Es todo lo que sabían hacer. Las rutas van a seguir ahí…pero más solas. Lo que hoy se pierde, mañana se paga".

El proceso forma parte de una estrategia más amplia de reestructuración del organismo vial, que el Ejecutivo nacional ya intentó cerrar el año pasado sin éxito. En aquella oportunidad, la iniciativa fue frenada primero por la Justicia y luego por el Congreso, que rechazó el decreto presidencial que buscaba disolver la Dirección Nacional de Vialidad.

Sin embargo, el Gobierno avanzó por otra vía. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Marcelo Campoy, se puso en marcha un plan de retiros voluntarios con el objetivo de reducir la planta de personal. “La presente medida es coherente con otras en proceso, que tienden a la reducción del sobredimensionamiento organizacional”, señala el texto oficial.

Según datos del Indec, Vialidad Nacional contaba con 4.966 empleados a diciembre de 2025, una cifra inferior a los 5.702 trabajadores que tenía al inicio de la gestión libertaria. En ese marco, fuentes oficiales sostienen que la estructura aún presenta una “sobredimensión” de entre el 10% y el 20%.

El esquema de retiros contempla distintas opciones de compensación económica, que varían según la antigüedad y combinan porcentajes del salario con beneficios adicionales como cobertura de obra social. Los pagos, además, pueden realizarse en cuotas dependiendo del monto final.