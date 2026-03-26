Ruidazo docente, la protesta en San Juan por salarios y paritarias

Gremios docentes realizaron un ruidazo en San Juan para exigir salarios dignos y rechazar la oferta oficial en medio del conflicto paritario.

El ruidazo docente en San Juan reunió a gremios que reclaman salarios dignos y rechazan la propuesta oficial.

Con una convocatoria en pleno centro sanjuanino, docentes nucleados en UDAP, UDA y AMET protagonizaron el “ruidazo docente”, que reunió a unas 300 personas en la Plaza 25 de Mayo, donde exigieron mejoras salariales y cuestionaron la propuesta del Gobierno.

Ruidazo docente y reclamo salarial en San Juan La manifestación se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, donde los participantes marcharon alrededor del perímetro y luego escucharon a los referentes sindicales. El eje central fue el reclamo por un salario digno y la defensa de la educación pública, con consignas contundentes como “No se negocia”.

Durante los discursos, los gremios remarcaron que los sueldos docentes cayeron a los últimos puestos del ranking nacional desde diciembre de 2023, y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo producto de políticas nacionales y provinciales.

Además, cuestionaron la propuesta oficial al considerar que no es integral ni equitativa, ya que —según sostienen— deja sectores afuera y fragmenta la estructura salarial. También rechazaron cualquier condicionamiento atado a la recaudación provincial.

image Críticas al Gobierno y contexto paritario El gobernador Marcelo Orrego confirmó que los estatales cobrarán con un aumento del 5% y un bono de $120.000, pese a no haber acuerdo con los docentes.