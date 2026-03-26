Ruidazo docente, la protesta en San Juan por salarios y paritarias

Con una convocatoria en pleno centro sanjuanino, docentes nucleados en UDAP, UDA y AMET protagonizaron el “ruidazo docente”, que reunió a unas 300 personas en la Plaza 25 de Mayo, donde exigieron mejoras salariales y cuestionaron la propuesta del Gobierno.
La manifestación se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, donde los participantes marcharon alrededor del perímetro y luego escucharon a los referentes sindicales. El eje central fue el reclamo por un salario digno y la defensa de la educación pública, con consignas contundentes como “No se negocia”.
Durante los discursos, los gremios remarcaron que los sueldos docentes cayeron a los últimos puestos del ranking nacional desde diciembre de 2023, y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo producto de políticas nacionales y provinciales.
Además, cuestionaron la propuesta oficial al considerar que no es integral ni equitativa, ya que —según sostienen— deja sectores afuera y fragmenta la estructura salarial. También rechazaron cualquier condicionamiento atado a la recaudación provincial.
Críticas al Gobierno y contexto paritario
El gobernador Marcelo Orrego confirmó que los estatales cobrarán con un aumento del 5% y un bono de $120.000, pese a no haber acuerdo con los docentes.
Los gremios, sin embargo, insisten en que la recomposición debe ser para todos los cargos y basada en el índice de inflación, además de exigir aumentos bonificables que respeten la pirámide salarial.
La jornada cerró con una fuerte advertencia: la docencia sanjuanina aseguró que continuará en las calles si no hay respuestas concretas en la negociación paritaria.