    • 26 de marzo de 2026 - 21:40

    Ruidazo docente, la protesta en San Juan por salarios y paritarias

    Gremios docentes realizaron un ruidazo en San Juan para exigir salarios dignos y rechazar la oferta oficial en medio del conflicto paritario.

    El ruidazo docente en San Juan reunió a gremios que reclaman salarios dignos y rechazan la propuesta oficial.

    El ruidazo docente en San Juan reunió a gremios que reclaman salarios dignos y rechazan la propuesta oficial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una convocatoria en pleno centro sanjuanino, docentes nucleados en UDAP, UDA y AMET protagonizaron el “ruidazo docente”, que reunió a unas 300 personas en la Plaza 25 de Mayo, donde exigieron mejoras salariales y cuestionaron la propuesta del Gobierno.

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    Ruidazo docente y reclamo salarial en San Juan

    La manifestación se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, donde los participantes marcharon alrededor del perímetro y luego escucharon a los referentes sindicales. El eje central fue el reclamo por un salario digno y la defensa de la educación pública, con consignas contundentes como “No se negocia”.

    Durante los discursos, los gremios remarcaron que los sueldos docentes cayeron a los últimos puestos del ranking nacional desde diciembre de 2023, y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo producto de políticas nacionales y provinciales.

    Además, cuestionaron la propuesta oficial al considerar que no es integral ni equitativa, ya que —según sostienen— deja sectores afuera y fragmenta la estructura salarial. También rechazaron cualquier condicionamiento atado a la recaudación provincial.

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    Críticas al Gobierno y contexto paritario

    El gobernador Marcelo Orrego confirmó que los estatales cobrarán con un aumento del 5% y un bono de $120.000, pese a no haber acuerdo con los docentes.

    Los gremios, sin embargo, insisten en que la recomposición debe ser para todos los cargos y basada en el índice de inflación, además de exigir aumentos bonificables que respeten la pirámide salarial.

    La jornada cerró con una fuerte advertencia: la docencia sanjuanina aseguró que continuará en las calles si no hay respuestas concretas en la negociación paritaria.

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