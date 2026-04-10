La provincia adhirió a protocolos nacionales y mecanismos de cooperación técnica para optimizar la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas.

San Juan y Nación firmaron acuerdos en seguridad para combatir delitos complejos: de qué se trata

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En el marco del Consejo de Seguridad Interior, el secretario de Estado de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, firmaron convenios de colaboración institucional. El encuentro permitió formalizar herramientas operativas que integran a las fuerzas provinciales en redes federales de investigación para combatir el narcotráfico, el tránsito aéreo irregular y la trata de personas.

La provincia ratificó su compromiso en la lucha contra el tráfico de estupefacientes mediante un convenio marco que facilita el intercambio de información y asistencia técnica. Esta alianza permite que los laboratorios locales se integren a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y al Sistema de Alerta Temprana de nuevas sustancias.

Respecto a la seguridad del espacio aéreo, se establecieron mecanismos para detectar y neutralizar el Tránsito Aéreo Irregular (TAI) en territorio sanjuanino. La articulación incluye la designación de enlaces operativos y la creación de una línea de comunicación directa de 24 horas para reportar vuelos sospechosos.

En materia de delitos contra la integridad de las personas, San Juan adhirió formalmente a la "Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata". El documento fija lineamientos técnicos y buenas prácticas para que las fuerzas de seguridad provinciales actúen de manera eficaz ante posibles casos de explotación.