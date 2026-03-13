Susana Laciar, con DIARIO DE CUYO: eje en las plazas "emblemáticas", veredas con "esfuerzo compartido" y una pista para las elecciones del 2027

Luego de encabezar la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la intendente de la Capital , Susana Laciar , tuvo un mano a mano con DIARIO DE CUYO y profundizó algunos de los anuncios que formaron parte de su discurso ante los concejales. La jefa comunal puso el foco en el plan de refuncionalización de plazas emblemáticas, el avance de obras de pavimentación y la estrategia para intervenir veredas deterioradas, uno de los problemas más extendidos en la ciudad.

Los detalles (lechón incluido) del cónclave peronista con Uñac en la casa de un intendente y con una advertencia a Andino

Con un mensaje de "orden y transparencia", Laciar abrió las sesiones del Concejo y defendió su modelo de gestión para Capital

En la entrevista exclusiva, la dirigente de Producción y Trabajo también habló sobre el ordenamiento del sector gastronómico del microcentro, los cambios recientes en el Gabinete y el escenario electoral rumbo al 2027. Si bien evitó hablar abiertamente de una eventual reelección, sostuvo que la transformación urbana que impulsa la gestión "no se resuelve en una sola gestión". "Debemos prepararnos para que este proceso continúe", afirmó.

- Estamos, en virtud del plan FODERE, eligiendo plazas que son emblemáticas y estamos trabajando o empezando los trabajos de ejecución en la plaza Gertrudis Funes y en la plaza Salvador María del Carril, que la conocemos como plaza de Desamparados. Son dos plazas emblemáticas. Esa, junto con el boulevar de avenida Córdoba, queremos que tengan una puesta en obra y puesta en valor integral.

Esa refuncionalización tiene que ver no solamente con respetar muchas veces el diseño arquitectónico y, sobre todo, el diseño arbóreo que tienen las plazas, sino también con que sean transitables. En cada plaza en donde hemos trabajado está el tema de la cisterna, el riego por goteo para cuidar el recurso hídrico, la iluminación tan pedida por los vecinos y, por supuesto, los espacios de juegos tanto para niños como para adultos.

También el tema de los kioscos, porque trabajamos con el programa Plazas más conectadas, de tal manera que los kioscos tengan accesorios para que los jóvenes o los adultos puedan conectarse, tener Wi-Fi e incluso su mesa de trabajo o de entretenimiento en la plaza.

En la plaza Gertrudis Funes, ahora con el descubrimiento de un hallazgo arqueológico, hemos hecho lo correspondiente: la nota al Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad Nacional de San Juan y también hemos rendido cuentas a Patrimonio de la Provincia. Se ha delimitado el área para su estudio, pero el resto de la plaza sigue trabajándose.

Lo mismo pasa en la plaza de Desamparados, donde va a haber juegos para niños y adolescentes. Queremos poner juegos saludables que tienen que ver con la calistenia, que están siendo muy pedidos por los jóvenes, y espacios para los perritos, como hemos hecho en la plaza Italia.

- En el caso de la plaza de Desamparados, ¿cómo se organizará la presencia de feriantes que suelen instalarse en ese sector?

- Con respecto a la plaza Desamparados, lo que hemos acordado con los feriantes es que se ubiquen sobre las veredas que están enfrente, que son de la escuela y que también vamos a poner a punto. Son las veredas del fondo de la escuela, con permiso y trabajando con los vecinos y con el Ministerio de Educación.

La idea es que los fines de semana se pueda hacer un corte con la reposición de veredas para que ellos puedan trabajar cómodamente y que eso no implique la ocupación total de la plaza. De tal manera que se pueda ocupar la plaza con el sentido de plaza y, a su vez, también se pueda visitar a los feriantes —los inscriptos en el registro de emprendedores y artesanos— cuando se coloquen allí.

- Si tuviera que señalar obras emblemáticas de su gestión, ¿cuáles destacaría de la primera parte del mandato?

- Cada plaza, para mí, es una obra emblemática. El sentido de la obra en la plaza se lo da luego la comunidad: cuando vemos cómo se reactivó el barrio, cómo salió la familia y cómo, a través del programa Volvamos a las plazas, se vuelve a la identidad.

No solo a nuestros circuitos de feriantes con la feria en las plazas, sino también a todo lo que tiene que ver con el arte, porque hacemos también Plaza y Arte.

Hemos podido vivir cada una de esas plazas: plaza Los Álamos, plaza Italia, plaza Cornelio Saavedra, la plaza del barrio FUVA o en Concepción la plaza Bandera Argentina.

También hay una próxima a inaugurar, que es la plaza Antonino Aberastain, que forma parte del circuito histórico-cultural. Cada vez que la hemos caminado hemos descubierto la historia que hay ahí y cómo ponerla en valor con homenajes, con la fuente, con el riego y con referencias culturales como Gabriela Mistral.

Otra obra simbólica fue la intervención integral en la zona de calle 25 de Mayo y Paula Albarracín de Sarmiento, cerca del complejo universitario El Palomar y de la Escuela de Enología. Antes no había nada: ni veredas ni iluminación. Hoy hay parquización, doble iluminación, mobiliario y juegos de calistenia. Ese es un símbolo de ciudad que los vecinos piden replicar.

image Ante el Concejo Deliberante.-

- ¿Qué contempla el plan de pavimentación que la Municipalidad proyecta para la segunda mitad de la gestión?

- Estamos terminando el primer plan de calles que recuperamos al inicio de la gestión. Era un convenio de planificación vial que Capital no había finalizado y lo pudimos retomar.

Durante 2025 terminamos la pavimentación de calles como 25 de Mayo entre Urquiza y Paula Albarracín, Echegaray, San Isidro, Paula de Sarmiento, Benavídez-Sargento Cabral, entre otras. También completamos tramos que habían quedado a medias, como Urquiza y Brasil.

Ahora estamos terminando General Acha y luego vendrá el plan de calles que ofreció el Gobernador (Marcelo Orrego) para todos los departamentos. En el microcentro tendrán un tratamiento especial de hormigón, como se vio en avenida Libertador o Las Heras.

Incluye calles como Aberastain, Jujuy, Avenida Rioja, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Sarmiento. La idea es renovar las arterias más transitadas del kilómetro cero de la ciudad.

- Dentro de ese proceso de renovación urbana, ¿qué cambios se proyectan para el sector gastronómico del microcentro?

- La idea es ordenar ese sector con una estética arquitectónica definida, con protección para quienes disfrutan el espacio gastronómico, pero también para peatones y automovilistas.

Hoy ha ganado la improvisación con la colocación de mesas y sillas. Lo que buscamos es generar una estética única e iluminación adecuada que identifique claramente a ese espacio como un polo gastronómico de la ciudad.

- ¿En qué consiste el plan de emergencia de veredas que impulsa el municipio?

- Los concejales dictaminaron la emergencia en veredas porque, si bien la ordenanza establece que la responsabilidad es del frentista, muchos vecinos no tienen recursos para mantenerlas.

En la ciudad hay cerca de un 40% de veredas que no existen o están muy deterioradas. Con la emergencia podemos intervenir con fondos municipales.

Vamos a empezar por veredas anexas a escuelas, donde hay mayor circulación de chicos. Ya intervenimos en la escuela Provincia de Santa Fe y estamos trabajando en la Escuela Industrial y en la Bernardino Rivadavia.

Además, implementaremos un plan de "esfuerzo compartido": el vecino compra los materiales y la Municipalidad pone la mano de obra, con posibilidad de financiar los materiales a través de la boleta de servicios.

- Desde lo político, ¿el discurso de apertura de sesiones marca el inicio del camino hacia una eventual reelección?

- No. El discurso es una rendición de cuentas muy comprometida, muy responsable de lo que hicimos y de lo que falta para hacer. En eso yo tengo en cuenta que los vecinos, y sobre todo los vecinos de Capital, eligen a su representante por 4 años.

Ahora, este proceso de transformación profunda que hemos iniciado en Capital de una ciudad más ordenada, más moderna, más accesible, con identidad y con transformaciones profundas, tanto internas, administrativas y externas de una ciudad con identidad.

Sí estoy convencida que es un proceso que no se resuelve en una sola gestión y que sentamos huellas y que, por supuesto, es un proceso que debemos planificar a corto, mediano y largo plazo y por supuesto prepararnos para que para que este proceso continúe.

- En las últimas semanas hubo cambios en su gabinete. ¿Qué motivó esas modificaciones?

- Los vecinos eligen a sus representantes y uno trabaja con equipos que cumplen distintos roles. Cuando un área, por cansancio o circunstancias personales, no responde a la exigencia de los tiempos o de los vecinos, es mi responsabilidad ir oxigenando y cambiando roles.

En general han sido cambios que permitieron sumar experiencias y capacidades para que ninguna área se retrase y termine perjudicando al vecino. Ese es el objetivo de la gestión.