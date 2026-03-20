    • 20 de marzo de 2026 - 13:23

    Suspendieron el juicio contra el intendente Castro por presunta malversación de fondos

    El intendente de Angaco tuvo una buena noticia a la espera de la definición sobre la validez de la propuesta de acuerdo que hizo con el Concejo Deliberante.

    Suspendieron el juicio por presunta malversación de fondos contra el intendente Castro

    Suspendieron el juicio por presunta malversación de fondos contra el intendente Castro

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa judicial que tiene en el banquillo al intendente José Castro sumó un nuevo capítulo que retrasa definiciones clave. El Tribunal de Juicio resolvió suspender el inicio del debate oral por presuntos delitos de corrupción, a la espera de que se resuelva una causa paralela que podría cambiar el rumbo del expediente.

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    El proceso principal investiga a Castro por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario y fraude. Los hechos se remontan a 2019 y apuntan al uso de maquinaria y personal municipal en un predio privado, una maniobra que motivó la elevación a juicio.

    Sin embargo, el avance del caso quedó condicionado por una controversia judicial de alto voltaje: un acuerdo económico firmado por el jefe comunal con tres concejales que buscaba cerrar el conflicto penal.

    El eje de la disputa gira en torno a un convenio mediante el cual Castro se comprometió a pagar 5 millones de pesos al municipio en concepto de reparación, con el objetivo de evitar el juicio y extinguir la acción penal. La maniobra fue cuestionada de inmediato por la fiscal Silvina Gerarduzzi, quien denunció la presunta ilegalidad del acuerdo.

    Para el Ministerio Público, el pacto no solo sería improcedente, sino que además podría encubrir responsabilidades penales.

    La controversia escaló aún más cuando la fiscalía solicitó ampliar la investigación a los concejales que firmaron el acuerdo: Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes.

    A los ediles se les imputan delitos graves vinculados al ejercicio de la función pública, entre ellos negociaciones incompatibles, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.

    Frente a este escenario, los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) resolvieron poner en pausa el juicio principal.

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