    • 16 de abril de 2026 - 09:04

    Rawson: persecución, dos detenidos y secuestro de armas en el Barrio Franklin

    Efectivos de la Subcomisaría Ansilta y el Comando Sur desbarataron un foco de peligro tras un procedimiento que terminó dentro de una vivienda. Los uniformados hallaron un revólver, una "tumbera" y municiones ocultas.

    Parte de los elementos secuestrados.

    Parte de los elementos secuestrados.

    Foto:

    Un intenso despliegue policial bajo el programa Barrio Seguro culminó este miércoles con la detención de dos hombres y el secuestro de un importante arsenal en las inmediaciones del Barrio Franklin, en el departamento de Rawson. El procedimiento, que incluyó una persecución a pie y el ingreso a un domicilio particular, terminó vinculando a los sospechosos a una causa de Flagrancia por tenencia ilegal de armas de fuego y diversas infracciones contravencionales.

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    Todo comenzó cuando personal del Comando Sur, la Subcomisaría Ansilta y la Unidad Operativa Ansilta patrullaban la zona en tareas de prevención. Al llegar a una de las manzanas del barrio, divisaron a un sujeto con gorra y campera negra que, al notar la presencia de los uniformados, emprendió una veloz huida hacia el interior de una vivienda cercana mientras cargaba un envoltorio sospechoso.

    En medio del despliegue, un segundo hombre que se encontraba en el ingreso del inmueble intentó deshacerse de un cuchillo de gran tamaño arrojándolo al suelo, pero fue interceptado y aprehendido de inmediato por los efectivos. Con la autorización de la propietaria de la casa, los policías ingresaron a la vivienda para capturar al primer sospechoso, identificado como Calderón. En el interior de una habitación, los agentes observaron el momento exacto en que el sujeto intentaba ocultar un objeto sobre un mueble, constatando luego que se trataba de un revólver con el empuñadura envuelta en cinta.

    tumbero
    El arma tumbera secuestrada.

    El arma tumbera secuestrada.

    Tras realizar un rastrillaje superficial en el lugar, la policía logró incautar además una serie de cartuchos de escopeta y un arma de fabricación casera que se encontraba oculta debajo de un colchón. El operativo contó con la intervención directa del ayudante fiscal Alejandro Díaz y la fiscal Valeria Galante, quien dispuso que el caso sea tramitado bajo el sistema de Flagrancia.

    Mientras Calderón quedó vinculado a la causa por el arma de fuego, el segundo detenido, de apellido Salazar, quedó a disposición del Primer Juzgado de Faltas por infringir varios artículos de la Ley 941-R. Las armas y municiones fueron trasladadas a la sede policial como parte de las pruebas para el proceso judicial.

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