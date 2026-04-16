Joven baleada en Rawson: creen que los motochorros le dispararon con intención de matar

El caso de la joven baleada en Rawson sigue sumando elementos clave. Según explicó el fiscal Leonardo Villalba, un policía que reside a pocos metros del lugar del hecho fue determinante para evitar una situación aún más grave.
Un policía que vive en la zona intervino y evitó que el ataque fuera aún más grave, según lo que indicó el fiscal Leonardo Villalba.
El caso de la joven baleada en Rawson sigue sumando elementos clave. Según explicó el fiscal Leonardo Villalba, un policía que reside a pocos metros del lugar del hecho fue determinante para evitar una situación aún más grave.
El efectivo salió al advertir el robo, intentó detener a los delincuentes y, ante la fuga, efectuó disparos disuasivos. Su intervención habría impedido que los agresores regresaran hacia donde se encontraban las víctimas, ya que un testigo indicó que los motochorros se detuvieron a una cuadra y media y giraron con intenciones que aún no fueron esclarecidas.
En paralelo, la causa avanza con el análisis de cámaras de seguridad. Si bien no se logró identificar con claridad los rostros, sí se pudieron reconstruir características de vestimenta y de la moto utilizado para la fuga.
Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es la mecánica del ataque. De acuerdo a lo señalado, el disparo que hirió a la joven fue realizado a corta distancia y por encima de la cintura, lo que refuerza la hipótesis de una posible intención de matar.
La víctima permanece internada en el Hospital Rawson, donde fue operada de urgencia tras sufrir una perforación en el colon y una lesión en el intestino. Actualmente se encuentra estable, en terapia intensiva, bajo estrictos controles médicos.
Mientras tanto, la investigación continúa para identificar y detener a los responsables de un hecho que generó fuerte preocupación en la provincia por su nivel de violencia.