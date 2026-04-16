Joven baleada en Rawson: creen que los motochorros le dispararon con intención de matar

El caso de la joven baleada en Rawson sigue sumando elementos clave. Según explicó el fiscal Leonardo Villalba, un policía que reside a pocos metros del lugar del hecho fue determinante para evitar una situación aún más grave.

Motochorros forcejearon con una pareja y le dieron un balazo en la espalda a una joven de 20 años durante un robo

El efectivo salió al advertir el robo, intentó detener a los delincuentes y, ante la fuga, efectuó disparos disuasivos. Su intervención habría impedido que los agresores regresaran hacia donde se encontraban las víctimas, ya que un testigo indicó que los motochorros se detuvieron a una cuadra y media y giraron con intenciones que aún no fueron esclarecidas.

“Si no es por el rápido accionar del personal policial, podríamos estar hablando de otra situación”, señaló el fiscal. “Si no es por el rápido accionar del personal policial, podríamos estar hablando de otra situación”, señaló el fiscal.

En paralelo, la causa avanza con el análisis de cámaras de seguridad. Si bien no se logró identificar con claridad los rostros, sí se pudieron reconstruir características de vestimenta y de la moto utilizado para la fuga.

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es la mecánica del ataque. De acuerdo a lo señalado, el disparo que hirió a la joven fue realizado a corta distancia y por encima de la cintura, lo que refuerza la hipótesis de una posible intención de matar.

“Por la altura y la cercanía del disparo, se analiza no solo el robo sino también la intención de matar”, explicó Villalba, quien además confirmó que el arma utilizada sería calibre 9 milímetros. “Por la altura y la cercanía del disparo, se analiza no solo el robo sino también la intención de matar”, explicó Villalba, quien además confirmó que el arma utilizada sería calibre 9 milímetros.

La víctima permanece internada en el Hospital Rawson, donde fue operada de urgencia tras sufrir una perforación en el colon y una lesión en el intestino. Actualmente se encuentra estable, en terapia intensiva, bajo estrictos controles médicos.

Mientras tanto, la investigación continúa para identificar y detener a los responsables de un hecho que generó fuerte preocupación en la provincia por su nivel de violencia.