Bizcochuelo vegano, paso a paso: la receta rápida, fácil e ideal para acompañar desayunos y meriendas

Este postre es ideal para compartir en familia acompañado de unos mates, un té o un café con leche. Seguí el sencillo paso a paso y sorprendé a todos.

El bizcochuelo es un clásico infaltable a la hora de compartir una merienda, ya que es una comida que se realiza de manera fácil, sencilla y económica, sin huevos, ni manteca, ni leche. Esa versión es apta para quienes buscan opciones veganas o quieren evitar ciertos ingredientes.

Este tipo de bizcochuelo necesita pocos ingredientes y fáciles de conseguir: azúcar, agua, aceite, harina y ralladura de limón o de naranja, a gusto. A diferencia de lo que se acostumbra, esta versión no lleva huevos ni manteca, pero eso no quiere decir que pierda sabor ni esponjosidad, como se cree.

Lo ideal de esta receta es que es fácil de realizar y se puede hacer en el momento para luego compartir en una rica merienda. Para elaborar este bizcochuelo solo se deben mezclar los ingredientes, obtener la masa correspondiente, cocinar y dejar enfriar.