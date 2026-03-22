    • 22 de marzo de 2026 - 14:04

    Bizcochuelo vegano, paso a paso: la receta rápida, fácil e ideal para acompañar desayunos y meriendas

    Este postre es ideal para compartir en familia acompañado de unos mates, un té o un café con leche. Seguí el sencillo paso a paso y sorprendé a todos.

    Bizcochuelo vegano.

    Bizcochuelo vegano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El bizcochuelo es un clásico infaltable a la hora de compartir una merienda, ya que es una comida que se realiza de manera fácil, sencilla y económica, sin huevos, ni manteca, ni leche. Esa versión es apta para quienes buscan opciones veganas o quieren evitar ciertos ingredientes.

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    Este tipo de bizcochuelo necesita pocos ingredientes y fáciles de conseguir: azúcar, agua, aceite, harina y ralladura de limón o de naranja, a gusto. A diferencia de lo que se acostumbra, esta versión no lleva huevos ni manteca, pero eso no quiere decir que pierda sabor ni esponjosidad, como se cree.

    Lo ideal de esta receta es que es fácil de realizar y se puede hacer en el momento para luego compartir en una rica merienda. Para elaborar este bizcochuelo solo se deben mezclar los ingredientes, obtener la masa correspondiente, cocinar y dejar enfriar.

    Ingredientes para el bizcochuelo vegano

    • 1 taza de azúcar
    • 1 taza de agua
    • 1/2 taza de aceite
    • 2 tazas de harina
    • Ralladura de limón o naranja
    • 1 cucharadita de polvo de hornear
    • Pizca de sal

    Paso a paso para realizar el bizcochuelo

    1. Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde.
    2. Mezclar el azúcar, el agua, el aceite, la ralladura de limón, la sal y el polvo de hornear.
    3. Añadir la harina tamizada de a poco hasta formar una masa suave.
    4. Incorporar la mezcla en el molde y cocinar por 20 minutos aproximadamente; depende del horno.
    5. Dejar enfriar y luego cortar al medio y rellenar con dulce de leche o con el condimento que se prefiera.

    El resultado será un bizcochuelo delicioso y para compartir con el resto. Además, se le pueden agregar frutos secos o chips de chocolate, o el ingrediente extra que se prefiera.

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