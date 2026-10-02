La receta viral que combina lo dulce y lo picante: cómo hacer una "pizza toast" en 10 minutos

Las redes sociales volvieron a marcar el pulso de la cocina casera y este año hay dos protagonistas que se repiten en distintas recetas: el queso cottage y la “hot honey”, una miel con un toque de picante . El primero ganó popularidad por su versatilidad, mientras que la combinación entre dulce y picante, conocida como swicya, parece cada vez más en pizzas, sándwiches y platos rápidos.

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Una forma sencilla de unir ambas tendencias es la pizza toast de queso cottage y miel picante , una preparación que puede hacerse en unos minutos y que requiere pocos ingredientes. La clave está en conseguir una base bien crocante, sumar una capa cremosa y terminar con ese contraste entre el dulzor de la miel y el picante del ají. Una versión de esta combinación comenzó a circular este año como alternativa rápida para desayunos, almuerzos o snacks.

La miel picante también puede hacerse en casa: alcanza con entibiar la miel y mezclarla con ají molido o chile , regulando la cantidad según el nivel de picante buscado.

El primer paso es tostar ligeramente el pan para que mantenga una base firme. Luego se agrega una capa fina de salsa de tomate y, por encima, el queso cottage distribuido de manera irregular.

Se suma la mozzarella, una pizca de sal, pimienta y orégano y se lleva al horno, a una freidora de aire o a una sartén tapada hasta que el queso se derrita y los bordes del pan queden bien crocantes.

El detalle final llega fuera del fuego: unas gotas de miel picante por encima y, si se desea, hojas de albahaca fresca o un toque de aceite de oliva.

El resultado combina cuatro contrastes en un mismo bocado: pan crocante, queso cremoso, tomate ácido y una terminación dulce y picante.

Por qué estos sabores son tendencia

El queso cottage atraviesa uno de sus momentos de mayor popularidad durante 2026 y aparece utilizado tanto en tostadas como en pastas, tortitas, salsas y postres. La miel picante, por su parte, también se consolidó este año como uno de los condimentos más utilizados para conseguir el perfil swicy, que mezcla sabores dulces y picantes.

La ventaja de esta receta es que permite múltiples variantes: puede sumarse jamón crudo, tomates cherry, palta, huevo, pepperoni o incluso reemplazar el cottage por ricota. Con pocos ingredientes y menos de 15 minutos, ofrece una alternativa diferente para quienes buscan probar una de las combinaciones que están marcando las tendencias gastronómicas del año.