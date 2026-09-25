Pastel de papas casero: 15 ingredientes para preparar un clásico de la cocina argentina

El pastel de papa es un clásico argentino que puedes conseguir tanto en una casa de familia, bodegón o restaurante de alto nivel.
Una de las comidas preferidas por los argentinos. Los ingredientes.
El pastel de papa es un clásico argentino que puedes conseguir tanto en una casa de familia, bodegón o restaurante de alto nivel.
Se trata de una preparación que combina un relleno de carne con vegetales con puré de papa sabroso y cremoso. Sin embargo, existen varias alternativas en las cuales se agrega huevo duro, pasas de uva, aceitunas en el relleno de carne, así como se puede reemplazar por pollo, lentejas o soja texturizada.
También podrás variar el puré, para ello, quédate leyendo para saber cómo hacerlo y conocer estas alternativas.