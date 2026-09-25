Pastel de papas casero: 15 ingredientes para preparar un clásico de la cocina argentina

El pastel de papa es un clásico argentino que puedes conseguir tanto en una casa de familia, bodegón o restaurante de alto nivel.

Con 2 latas de atún y 3 huevos: la receta fácil para preparar una tortilla sin harina ni fritura

Con 2 bananas y 1 taza de avena: receta de muffins en licuadora sin harina ni azucar

Se trata de una preparación que combina un relleno de carne con vegetales con puré de papa sabroso y cremoso. Sin embargo, existen varias alternativas en las cuales se agrega huevo duro, pasas de uva, aceitunas en el relleno de carne, así como se puede reemplazar por pollo, lentejas o soja texturizada.