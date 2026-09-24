Con 2 bananas y 1 taza de avena: receta de muffins en licuadora sin harina ni azucar

Resolver una merienda nutritiva en pocos minutos es posible aprovechando las frutas maduras de la frutera. Preparar estos muffins en licuadora sin harina ni azucar permite obtener un bocado esponjoso y dulce de forma natural, sin usar harinas refinadas ni endulzantes artificiales durante la cocción diaria. La receta.
Paso a paso: cómo hacer muffins en licuadora sin harina ni azucar
La combinación de frutas maduras y cereales integrales ofrece una textura tierno-esponjosa sin necesidad de batidoras complejas ni amasados prolongados. Al utilizar la licuadora, todos los ingredientes se integran en menos de dos minutos.
Ingredientes necesarios para 8 a 10 muffins: