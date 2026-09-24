    • 24 de septiembre de 2026 - 17:35

    Con 2 bananas y 1 taza de avena: receta de muffins en licuadora sin harina ni azucar

    Con solo tres ingredientes clave, estos muffins en licuadora sin harina ni azucar se preparan en cinco minutos. La receta.

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    Por Sofía Hache

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    La combinación de frutas maduras y cereales integrales ofrece una textura tierno-esponjosa sin necesidad de batidoras complejas ni amasados prolongados. Al utilizar la licuadora, todos los ingredientes se integran en menos de dos minutos.

    Ingredientes necesarios para 8 a 10 muffins:

    • 2 bananas bien maduras (mientras más pecosas o maduras, más dulce será la masa).
    • 2 huevos enteros a temperatura ambiente.
    • 1 taza de avena (en hojuelas finas, instantánea o harina de avena).
    • 1 cucharadita de polvo de hornear.
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
    • Opcional para decorar: 1 puñado de chips de chocolate amargo o nueces picadas.

    El secreto de cocción para que queden bien húmedos

    • Precalentar el horno: Encendé el horno a 180°C y pincelá un molde para muffins o pirotines con unas gotas de aceite neutro.
    • Procesar en licuadora: Colocá en el vaso de la licuadora las dos bananas troceadas, los dos huevos, la taza de avena, el polvo de hornear y la esencia de vainilla.
    • Mezclar a velocidad media: Licuá durante 60 a 90 segundos hasta conseguir una crema espesa, lisa y sin grumos.
    • Verter en moldes: Llená los pirotines hasta tres cuartas partes de su capacidad. Si te gusta, espolvoreá encima unos chips de chocolate o frutos secos troceados.
    • Horneado rápido: Llevá al horno durante 15 a 18 minutos. Estarán listos cuando al pinchar el centro con un palillo, este salga limpio y seco.

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    • No sobrecalentar la masa: Licuá solo el tiempo justo para integrar los ingredientes y mantener el aire en la preparación.
    • Conservación de frescura: Guardalos en un contenedor hermético en la heladera hasta por 4 días, o congelalos individualmente para consumir cuando desees.
    • Toque crujiente: Acompañalos con una cucharadita de mantequilla de maní o semillas de chía para sumar grasas saludables a tu merienda.

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