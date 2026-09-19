Receta de tarta de cebollas caramelizadas con panceta, rápida y fácil

Una preparación salada con masa hojaldrada, huevos, crema y queso, pensada para resolver almuerzos, cenas o viandas con ingredientes de uso habitual

La tarta de cebollas caramelizadas con panceta combina ingredientes habituales de la cocina cotidiana en una preparación apta para distintas comidas. Puede servirse caliente, tibia o fría, según el momento de consumo.

Las tartas saladas permiten utilizar rellenos elaborados con productos de uso frecuente, como cebolla, huevos, crema y queso. Por sus características, esta alternativa puede incorporarse a una cena, almuerzo o incluso para viandas.

La preparación se realiza con masa hojaldrada, cebollas caramelizadas, panceta, huevos, crema y queso. Durante la cocción, el relleno adquiere una textura cremosa, mientras que la superficie queda dorada.

Su combinación reúne el dulzor de la cebolla con el perfil ahumado de la panceta.