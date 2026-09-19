    • 19 de septiembre de 2026 - 12:25

    Receta de cuadraditos de naranja con glasé, rápida y fácil

    La elaboración combina jugo y ralladura de cítrico con una base húmeda horneada en placa, y se completa con una cobertura de azúcar impalpable que se asienta entre 10 y 15 minutos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El aroma de naranja recién horneada transforma una merienda simple en un momento especial. Estos cuadraditos quedan tiernos, húmedos y con un glasé brillante que aporta el toque justo de dulzor.

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    Son ideales para acompañar el mate, el café o el té. Se preparan con ingredientes básicos y, una vez fríos, se cortan en porciones pequeñas para compartir.

    Se trata de una torta húmeda y esponjosa, preparada con jugo y ralladura de naranja, que se hornea en una placa y se termina con un glasé cítrico de azúcar impalpable.

    Tiempo de preparación

    • Tiempo total: 40 a 45 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 a 30 minutos

    Ingredientes

    • 2 huevos
    • 150 gr de azúcar
    • 100 ml de aceite neutro
    • 120 ml de jugo de naranja
    • Ralladura de 1 naranja
    • 200 gr de harina leudante
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla
    • 1 pizca de sal

    Para el glasé:

    • 150 gr de azúcar impalpable
    • 2 a 3 cucharadas de jugo de naranja

    Cómo hacer cuadraditos de naranja con glasé, paso a paso

    Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una fuente cuadrada de aproximadamente 20 x 20 cm, o cubrirla con papel manteca.

    En un bol, batir los huevos con el azúcar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y aireada.

    Incorporar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.

    Agregar la harina leudante y la sal. Unir con espátula o batidor de mano, sin batir de más.

    Volcar la preparación en la fuente y emparejar la superficie.

    Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.

    Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro. Debe salir seco o con algunas migas húmedas, pero sin masa líquida.

    Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de colocar el glasé.

    Para preparar el glasé, mezclar el azúcar impalpable con 2 cucharadas de jugo de naranja. Si queda demasiado espeso, agregar unas gotas más.

    Volcar el glasé sobre la torta fría y distribuirlo con una cuchara o espátula. Esperar entre 10 y 15 minutos antes de cortar, para que se asiente.

    Cortar en cuadrados y servir.

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