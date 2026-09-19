Receta de cuadraditos de naranja con glasé, rápida y fácil

El aroma de naranja recién horneada transforma una merienda simple en un momento especial. Estos cuadraditos quedan tiernos, húmedos y con un glasé brillante que aporta el toque justo de dulzor.

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Son ideales para acompañar el mate, el café o el té. Se preparan con ingredientes básicos y, una vez fríos, se cortan en porciones pequeñas para compartir.

Se trata de una torta húmeda y esponjosa, preparada con jugo y ralladura de naranja, que se hornea en una placa y se termina con un glasé cítrico de azúcar impalpable.

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una fuente cuadrada de aproximadamente 20 x 20 cm, o cubrirla con papel manteca.

Cómo hacer cuadraditos de naranja con glasé, paso a paso

En un bol, batir los huevos con el azúcar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y aireada.

Incorporar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.

Agregar la harina leudante y la sal. Unir con espátula o batidor de mano, sin batir de más.

Volcar la preparación en la fuente y emparejar la superficie.

Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.

Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro. Debe salir seco o con algunas migas húmedas, pero sin masa líquida.

Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de colocar el glasé.

Para preparar el glasé, mezclar el azúcar impalpable con 2 cucharadas de jugo de naranja. Si queda demasiado espeso, agregar unas gotas más.

Volcar el glasé sobre la torta fría y distribuirlo con una cuchara o espátula. Esperar entre 10 y 15 minutos antes de cortar, para que se asiente.

Cortar en cuadrados y servir.