Receta de tortilla de papas con morrón al horno, rápida y fácil

La tortilla de papas con morrón al horno, esa una solución que rescata más de una cena entre semana sin ensuciar toda la cocina. En Argentina la tortilla es un plato para todo el año: aparece en la mesa familiar, en los picnics y en cualquier recipiente hermético con viandas. La versión al horno gana terreno porque evita el paso más temido, el de darla vuelta en la sartén sin que se rompa.

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Se trata de una preparación a base de papas cocidas, huevo batido y morrón salteado, que se termina de cuajar en el horno en lugar de la sartén. El resultado es una tortilla pareja, dorada por arriba y bien firme, ideal para cortar en porciones prolijas. Al hornearse no requiere la técnica de volteo tradicional, lo que la vuelve mucho más simple para el día a día.

Precalentar el horno a 200 .

Cómo hacer tortilla de papas con morrón al horno, paso a paso

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas de no más de 0,5 cm de espesor.

Cocinar las papas en agua con sal durante 8 minutos, hasta que estén tiernas pero no deshechas. El punto justo de cocción evita que la tortilla quede pastosa.

Mientras hierven las papas, picar la cebolla y el morrón en cubos pequeños.

En una sartén con 2 cucharadas de aceite, saltear la cebolla y el morrón a fuego medio durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.

Escurrir bien las papas y dejar que pierdan un poco de calor.

En un bol grande, batir los huevos con sal, pimienta y la nuez moscada.

Incorporar las papas escurridas y el salteado de cebolla y morrón. Mezclar con delicadeza para no romper las papas.

Aceitar una fuente para horno o un molde redondo con la cucharada de aceite restante.

Volcar la mezcla en la fuente y emparejar la superficie con una espátula.

Llevar al horno precalentado durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme al tacto. Conviene pinchar con un cuchillo en el centro: si sale limpio, está lista.

Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.