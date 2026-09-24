Con 2 latas de atún y 3 huevos: la receta fácil para preparar una tortilla sin harina ni fritura

Buscar alternativas saludables y rápidas para la cena sin recurrir a carbohidratos refinados es una prioridad en muchos hogares. Preparar una tortilla de atún sin harina ni fritura permite resolver un plato nutritivo, saciante y lleno de proteínas utilizando insumos muy económicos que todos suelen tener guardados en la alacena.
¿Cómo preparar la mejor tortilla de atún sin harina ni fritura en minutos?
Esta receta es la solución perfecta para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación diaria sin complicarse con preparaciones elaboradas ni harinas refinadas. Al utilizar únicamente atún y huevos como base principal, se obtiene una textura suave, un sabor intenso y una opción de bajo contenido de carbohidratos que satisface el apetito por varias horas.
Ingredientes necesarios para una porción abundante
- 2 latas de atún al natural (bien escurridas para eliminar el exceso de líquido).
- 3 huevos enteros de tamaño mediano.
- 1 cucharada de queso crema o yogur natural espeso (opcional, para aportar mayor cremosidad).
- 1 cucharada de cebolla de verdeo o cebolla blanca picada finamente.
- Condimentos a gusto: sal, pimienta negra recién molida y un toque de orégano o perejil fresco.
Paso a paso para lograr la cocción ideal en sartén
- Batir la base: En un recipiente profundo, cascar los 3 huevos y batirlos enérgicamente con un tenedor hasta integrar bien las yemas y las claras.
- Sazonar y sumar cremosidad: Agregar la cucharada de queso crema, la cebolla picada, la sal y la pimienta. Volver a mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar el atún escurrido: Desmenuzar las 2 latas de atún escurrido y sumarlas al bowl. Mezclar suavemente para que el pescado quede totalmente cubierto por la preparación de huevo.
- Cocción sin fritura: Pincelar una sartén antiadherente con un hilo mínimo de aceite de oliva o maíz y calentar a fuego medio.
- Dorado parejo: Vertir toda la mezcla en la sartén caliente, distribuir bien con una espátula y cocinar a fuego medio-bajo durante cuatro a cinco minutos hasta que los bordes se vean firmes.
- Vuelta perfecta: Con la ayuda de un plato llano o una tapa lisa, dar vuelta la preparación con cuidado y cocinar del otro lado durante tres minutos adicionales hasta lograr un tono dorado atractivo.
Servir inmediatamente acompañada de una ensalada fresca de hojas verdes o tomates cherry para disfrutar de un menú completo, liviano y lleno de energía.