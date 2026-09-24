    • 24 de septiembre de 2026 - 17:13

    Con 2 latas de atún y 3 huevos: la receta fácil para preparar una tortilla sin harina ni fritura

    Con solo tres ingredientes básicos, esta tortilla de atún sin harina ni fritura resuelve un almuerzo o cena rico en proteínas en diez minutos.

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    Por Sofía Hache

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    ¿Cómo preparar la mejor tortilla de atún sin harina ni fritura en minutos?

    Esta receta es la solución perfecta para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación diaria sin complicarse con preparaciones elaboradas ni harinas refinadas. Al utilizar únicamente atún y huevos como base principal, se obtiene una textura suave, un sabor intenso y una opción de bajo contenido de carbohidratos que satisface el apetito por varias horas.

    Ingredientes necesarios para una porción abundante

    • 2 latas de atún al natural (bien escurridas para eliminar el exceso de líquido).
    • 3 huevos enteros de tamaño mediano.
    • 1 cucharada de queso crema o yogur natural espeso (opcional, para aportar mayor cremosidad).
    • 1 cucharada de cebolla de verdeo o cebolla blanca picada finamente.
    • Condimentos a gusto: sal, pimienta negra recién molida y un toque de orégano o perejil fresco.

    Paso a paso para lograr la cocción ideal en sartén

    • Batir la base: En un recipiente profundo, cascar los 3 huevos y batirlos enérgicamente con un tenedor hasta integrar bien las yemas y las claras.
    • Sazonar y sumar cremosidad: Agregar la cucharada de queso crema, la cebolla picada, la sal y la pimienta. Volver a mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
    • Incorporar el atún escurrido: Desmenuzar las 2 latas de atún escurrido y sumarlas al bowl. Mezclar suavemente para que el pescado quede totalmente cubierto por la preparación de huevo.
    • Cocción sin fritura: Pincelar una sartén antiadherente con un hilo mínimo de aceite de oliva o maíz y calentar a fuego medio.
    • Dorado parejo: Vertir toda la mezcla en la sartén caliente, distribuir bien con una espátula y cocinar a fuego medio-bajo durante cuatro a cinco minutos hasta que los bordes se vean firmes.
    • Vuelta perfecta: Con la ayuda de un plato llano o una tapa lisa, dar vuelta la preparación con cuidado y cocinar del otro lado durante tres minutos adicionales hasta lograr un tono dorado atractivo.

    Servir inmediatamente acompañada de una ensalada fresca de hojas verdes o tomates cherry para disfrutar de un menú completo, liviano y lleno de energía.

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