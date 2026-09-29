Con 2 huevos y 2 cucharadas de queso crema: la receta de pan nube sin harina lista en 5 minutos en la sartén

Disfrutar de un sándwich esponjoso y liviano sin consumir carbohidratos refinados es posible con una alternativa culinaria muy popular. Preparar una receta de pan nube sin harina con huevo y queso crema permite cocinar un reemplazo del pan tradicional, repleto de proteínas y libre de gluten directamente sobre una sartén.
Por qué esta receta de pan nube sin harina es ideal para desayunos saludables
Esta preparación baja en carbohidratos es una de las opciones favoritas de las dietas cetogénicas (keto) y para personas con celiaquía o intolerancia al gluten. Al no contener harinas ni levadura, su estructura se logra atrapando burbujas de aire al batir las claras a punto nieve.
La chef especializada en nutrición sin gluten Lucía Rossi afirmó: "La receta de pan nube sin harina es una solución genial para quienes extrañan el pan en el desayuno. Al hacerse a la sartén en lugar del horno, se ahorra tiempo y se obtiene una textura suave e ideal para rellenar con palta, queso o vegetales".
El paso a paso rápido para cocinarlo en la sartén
Para lograr unos pancitos bien aireados y dorados sin que se desarmen, seguí estas simples instrucciones:
- Separación: Separá las claras de las yemas de 2 huevos grandes.
- Batido a nieve: Batí las claras junto con una pizca de sal o polvo de hornear hasta formar picos firmes.
- Mezcla húmeda: En otro recipiente, integrá las yemas con 2 cucharadas de queso crema o yogur griego.
- Unión suave: Incorporá las claras a la preparación de yemas con movimientos envolventes para no perder el volumen.
- Cocción: Volcá porciones sobre una sartén antiadherente a fuego muy bajo, tapá durante 3 minutos por lado hasta dorar.
"Es una alternativa nutritiva y versátil que resuelve una comida rápida en cinco minutos", destacó Rossi.