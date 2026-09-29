    • 29 de septiembre de 2026 - 10:10

    Con 2 huevos y 2 cucharadas de queso crema: la receta de pan nube sin harina lista en 5 minutos en la sartén

    Esta fácil receta de pan nube sin harina requiere solo dos ingredientes básicos para preparar un pan proteico, liviano y sin TACC en minutos.

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    Por Sofía Hache

    Disfrutar de un sándwich esponjoso y liviano sin consumir carbohidratos refinados es posible con una alternativa culinaria muy popular. Preparar una receta de pan nube sin harina con huevo y queso crema permite cocinar un reemplazo del pan tradicional, repleto de proteínas y libre de gluten directamente sobre una sartén.

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    Por qué esta receta de pan nube sin harina es ideal para desayunos saludables

    Esta preparación baja en carbohidratos es una de las opciones favoritas de las dietas cetogénicas (keto) y para personas con celiaquía o intolerancia al gluten. Al no contener harinas ni levadura, su estructura se logra atrapando burbujas de aire al batir las claras a punto nieve.

    La chef especializada en nutrición sin gluten Lucía Rossi afirmó: "La receta de pan nube sin harina es una solución genial para quienes extrañan el pan en el desayuno. Al hacerse a la sartén en lugar del horno, se ahorra tiempo y se obtiene una textura suave e ideal para rellenar con palta, queso o vegetales".

    El paso a paso rápido para cocinarlo en la sartén

    Para lograr unos pancitos bien aireados y dorados sin que se desarmen, seguí estas simples instrucciones:

    • Separación: Separá las claras de las yemas de 2 huevos grandes.
    • Batido a nieve: Batí las claras junto con una pizca de sal o polvo de hornear hasta formar picos firmes.
    • Mezcla húmeda: En otro recipiente, integrá las yemas con 2 cucharadas de queso crema o yogur griego.
    • Unión suave: Incorporá las claras a la preparación de yemas con movimientos envolventes para no perder el volumen.
    • Cocción: Volcá porciones sobre una sartén antiadherente a fuego muy bajo, tapá durante 3 minutos por lado hasta dorar.

    "Es una alternativa nutritiva y versátil que resuelve una comida rápida en cinco minutos", destacó Rossi.

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