    • 25 de septiembre de 2026 - 17:27

    Con 2 tazas de coco rallado y 2 huevos: la receta dulce sin harina ni azúcar lista en 15 minutos

    Preparar esta receta dulce sin harina ni azúcar permite disfrutar de unas galletitas crocantes de coco ideales para la merienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Combinar coco rallado con huevos es la clave para elaborar una receta dulce sin harina ni azúcar en menos de quince minutos. Esta alternativa saludable resulta perfecta para acompañar el mate o el café, ofreciendo un aperitivo rico en fibra y libre de gluten para toda la familia.

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    Paso a paso para hornear tus galletitas de coco saludables sin gluten

    Esta preparación destaca por su practicidad al no requerir amasado ni herramientas complejas. Al prescindir de las harinas refinadas y la manteca, el coco rallado aporta grasas saludables de absorción rápida y una textura crujiente por fuera y suave en el interior.

    “El coco es un ingrediente fantástico para la repostería saludable porque aporta saciedad prolongada y un dulzor natural que reduce la necesidad de agregar azúcares”, señala la nutricionista Mariana Páez.

    Para cocinarlas en casa se necesitan únicamente tres pasos:

    • Batido base: En un recipiente amplio, batir 2 huevos enteros con una cucharadita de esencia de vainilla y un sobre de estevia o edulcorante apto para cocción.
    • Integración de secos: Incorporar de a poco 2 tazas de coco rallado (aproximadamente 150 gramos) y una cucharadita de polvo para hornear hasta formar una masa húmeda y moldeable.
    • Horneado rápido: Armar pequeñas esferas con las manos, aplastarlas ligeramente sobre una placa con papel manteca y cocinar en horno precalentado a 180°C durante 12 a 15 minutos hasta que estén doradas.

    Razones para sumar este snack bajo en carbohidratos a tu dieta

    • Aptas para celíacos: Cero presencia de trigo, avena, cebada o centeno (TACC).
    • Bajo impacto glucémico: Ideales para controlar los picos de glucosa en sangre a mitad de la tarde.
    • Conservación prolongada: Se mantienen frescas y crujientes durante varios días si se guardan en un frasco hermético de vidrio.

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