Con 2 tazas de coco rallado y 2 huevos: la receta dulce sin harina ni azúcar lista en 15 minutos

Preparar esta receta dulce sin harina ni azúcar permite disfrutar de unas galletitas crocantes de coco ideales para la merienda.

Combinar coco rallado con huevos es la clave para elaborar una receta dulce sin harina ni azúcar en menos de quince minutos. Esta alternativa saludable resulta perfecta para acompañar el mate o el café, ofreciendo un aperitivo rico en fibra y libre de gluten para toda la familia.

Paso a paso para hornear tus galletitas de coco saludables sin gluten Esta preparación destaca por su practicidad al no requerir amasado ni herramientas complejas. Al prescindir de las harinas refinadas y la manteca, el coco rallado aporta grasas saludables de absorción rápida y una textura crujiente por fuera y suave en el interior.

“El coco es un ingrediente fantástico para la repostería saludable porque aporta saciedad prolongada y un dulzor natural que reduce la necesidad de agregar azúcares”, señala la nutricionista Mariana Páez.

Para cocinarlas en casa se necesitan únicamente tres pasos: