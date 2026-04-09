Receta de guiso de lentejas con roast beef y vino blanco

A medida que avanza el otoño y se acerca el invierno, los platos bien calientes se vuelven grandes aliados para atravesar los días más frescos del año. En ese contexto, el guiso de lentejas aparece como una de las opciones más elegidas por los argentinos, y el chef Pedro Lambertini compartió su receta para preparar este clásico en casa.

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En un video publicado en su canal de Youtube, el reconocido cocinero mostró su manera de preparar este plato tradicional y dio un detalle crucial para que quede de la mejor manera: usar 1 kilo de roast beef para la preparación.

Según explicó, este corte es ideal para este tipo de platos. “Elegí roast beef, un corte que uso mucho. Es un corte cumplidor, que tiene una cierta cantidad de grasa intramuscular que hace que en los guisos quede muy bien ”, señaló.

El roast beef es una gran elección para realizar guisos por estos motivos:

Tiene buen sabor y aporta más profundidad al plato durante la cocción.

durante la cocción. Soporta muy bien las cocciones largas sin desarmarse demasiado rápido.

sin desarmarse demasiado rápido. Con el tiempo justo, queda tierno y jugoso dentro del guiso.

dentro del guiso. Libera sus jugos en la olla y ayuda a enriquecer el caldo.

y ayuda a enriquecer el caldo. Suele ser un corte rendidor para preparaciones abundantes y caseras.

para preparaciones abundantes y caseras. Combina muy bien con lentejas , verduras y condimentos intensos.

, verduras y condimentos intensos. Puede cocinarse en cubos medianos para que mantenga textura y presencia en cada porción.

Además, antes de empezar a cocinar, Lambertini recomienda dejar reposar el roast beef un rato en la heladera, ya que así recupera un poco de la humedad que perdió mientras estaba expuesto en la carnicería.

Para preparar el guiso de lentejas se necesitan 20 ingredientes en total y seguir una serie de pasos simples. La receta completa demanda alrededor de 2 horas entre la preparación previa y la cocción.

Cómo preparar el guiso de Pedro Lambertini

Ingredientes

2 cebollas .

. 1 zanahoria .

. 1 pimiento .

. 3 cebollitas de verdeo .

. 2 dientes de ajo .

. 1 papa .

. 1 batata .

. 1/2 calabaza .

. 150 g de panceta ahumada .

. 1 kg de roast beef .

. 800 g de lentejas .

. 3 cucharadas de aceite .

. 150 ml de vino blanco (opcional).

(opcional). 2 cucharaditas de extracto de tomate (opcional).

(opcional). 500 g de pulpa de tomate .

. 2 litros de agua .

. 1 hoja de laurel .

. 1 cucharadita de comino .

. 1 cucharadita de ají molido .

. 1 cucharada de pimentón dulce .

. Sal y pimienta, a gusto.

image El guiso lleva 20 ingredientes y requiere una cocción lenta, que tarda aproximadamente 2 horas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Paso a paso

Pelar y picar las cebollas , la zanahoria , el morrón , las cebollitas de verdeo y los dientes de ajo .

las , la , el , las y los . Pelar y cortar en cubos la papa , la batata y la calabaza .

en cubos la , la y la . Cortar la panceta ahumada en tiras o cubos pequeños, y el roast beef en cubos medianos .

en tiras o cubos pequeños, y . Colocar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla , el pimiento, el ajo, la zanahoria y el verdeo durante unos minutos.

y , el pimiento, el ajo, la zanahoria y el verdeo durante unos minutos. Agregar la panceta ahumada y cocinar hasta que empiece a dorarse .

. Incorporar el roast beef y sellarlo por todos sus lados .

. Sumar el vino blanco y dejar que el alcohol se evapore .

y . Añadir el extracto de tomate, la pulpa de tomate, el laurel, el comino, el ají molido y el pimentón dulce.

Incorporar las lentejas junto con el agua y mezclar bien.

junto con el agua y mezclar bien. Cocinar a fuego medio hasta que la preparación empiece a tomar temperatura.

hasta que la preparación empiece a tomar temperatura. Agregar la papa, la batata y la calabaza.

Bajar el fuego y cocinar lentamente hasta que las lentejas estén tiernas , la carne bien cocida y el guiso tome consistencia.

, la carne bien cocida y el guiso tome consistencia. Salpimentar a gusto y mezclar una vez más.

Al seguir los pasos recomendados por el chef, se obtiene un guiso de lentejas sabroso y rendidor. Además, si se sirve bien caliente es una opción ideal para disfrutar un plato casero durante los días más fríos del año.