    • 21 de marzo de 2026 - 17:48

    Receta de pechugas de pollo rellenas con espinaca y queso

    Para salir de la rutina, un relleno de espinaca y queso aparece como la mejor excusa para cocinar pollo de una forma distinta. La receta en pocos pasos.

    Receta de pechugas de pollo rellenas con espinaca y queso

    Receta de pechugas de pollo rellenas con espinaca y queso

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con solo espinaca salteada, buen queso y pollo, se logra una receta que van a disfrutar todos. Las pechugas rellenas se pueden dorar en la sartén y terminar en el horno, o cocinar directamente al horno para una versión más liviana. Van bien con una ensalada, puré, papas al horno o arroz, según el día y las ganas.

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    Este sabroso plato es ideal para todos aquellos que quieran cuidarse y comer más saludable pero sin resignar sabor. Diario de Cuyo te cuenta una receta imperdible.

    Ingredientes:

    • 4 pechugas de pollo deshuesadas
    • 300 g de espinacas frescas
    • 100 g de queso crema
    • 1 cebolla
    • 4 cucharadas de aceite de oliva
    • 1 cucharada de manteca
    • Sal y pimienta, a gusto
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    Preparación

    Paso 1

    Limpiar las espinacas, lavarlas y cocinarlas 2 minutos en agua hirviendo con sal. Escurrir bien y reservar.

    Paso 2

    Colocar la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite. Cuando esté tierna, añadir las espinacas escurridas, remover y cocinar todo junto unos minutos más. Dejar enfriar, mezclar con el queso crema y salpimentar.

    Paso 3

    Abrir las pechugas de pollo en forma de libro y superponerlas ligeramente. Repartir la mezcla de espinacas en el centro y cerrar formando un rollo. Salpimentar y envolver en papel de horno. Colocarlo en una fuente e introducirlo en el horno precalentado a 180°.

    Paso 4

    Cocinar el rollo unos 20 minutos, retirarlo del horno, desenvolverlo y colocarlo de nuevo en la fuente. Rociarlo con un chorrito de aceite, introducirlo en el horno y proseguir la cocción 6-8 minutos o hasta que esté dorado. Dejarlo entibiar y cortarlo en rodajas de unos 2 cm de grosor, servir.

    Tips para que la receta sea un éxito

    • Añadir un poco de ajo picado al saltear las espinacas para intensificar el sabor del relleno.
    • Elegir un queso que funda bien, pero no se escape todo, puede ser port salut, provolone o una mezcla con parmesano.
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