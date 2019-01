En pleno reestreno en Telefé junto a Marley con Minuto para ganar, Noelia Marzol hizo un repaso de su carrera y contó que sufrió momentos de destrato por parte del conductor de Canal 9, Ariel Rodríguez Palacios. El cocinero había sido denunciado por Geraldine Neumannquien lo acusó de “maltrato psicológico” y “abuso de poder” en Qué Mañana, programa del que ambas formaban parte.

Si bien Marzol se diferenció de los hechos que atravesó su compañera, sí admitió que Rodríguez Palacios a veces llegaba al canal y no la saludaba: “Con Ariel me llevé muy bien al aire, tengo una personalidad diferente a la de Geraldine, pero tuve algunas situaciones de destrato, por lo cual no dudo de su palabra. Yo hablé con el productor y lo pude solucionar a tiempo”.

"Siempre tuve una opinión femenina acerca de esos destratos, alguna mujer me lo ha comentado. No entendía a qué se debía básicamente, a veces pensaba si había dicho algo de más, y el productor me explicó que él tomaba esa actitud y que después se le pasaba”, recordó Noelia sobre su experiencia y en Por si las moscas recalcó que “más allá de Ariel, los productores, los camarógrafos, (Daniel) Gómez Rinaldi, todos fueron excelentes compañeros”.

Una de las protagonistas de Bien Argentino comentó además que “un montón de veces esas cosas se notaban al aire, la gente se daba cuenta y me escribía”, aunque aclaró también: “Tampoco es que me agredió y lo voy a salir a matar. Para ser justa lo que a mí me pasó fueron situaciones de destrato. Lo que ella (por Geraldine) dice está todo el canal al tanto”.