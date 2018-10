Cada bailarín tiene su cábala, su manera de motivarse, su estímulo. Natalie Weber lo lleva en la cartera, y dice que la ayuda a salir adelante y a mantenerse tranquila, lista para afrontar el desafío de destacarse en la pista de Marcelo Tinelli. Ayer, la esposa del delantero boquenseMauro Zárate reveló que lleva cerveza en la cartera para mantenerse relajada.

Natalie, que baila con Iván Anriquez, dice que la cerveza "es para bajar los nervios, me tranquiliza un poco", y, muy suelta de cuerpo, reveló que se acababa de tomar dos. Aunque no lo aclaró, suponemos que se refería a dos porrones y no a dos litros. Natalie, incluso, se permitió un chiste-chivo, como para que los espectadores atentos del programa supieran cuál es su marca favorita. "Dicen que algunos tienen coronita y yo me las tomo", bromeó.