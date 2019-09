Si bien, comparado con su ex esposa, Claudio Paul Caniggia ha sabido cultivar un perfil bajo, hay algunos detalles que se le terminan escapando. Por ejemplo, esta mañana, el ex futbolista terminó revelando que Sofía Bonelli, de quien todavía no había hablado, es efectivamente su novia.

Los rumores circulaban y Bonelli no hacía mucho esfuerzo es desmentirlos, pero esta es la primera vez que Claudio Paul se refiere a ella públicamente.

¿Qué pasó? Todo empezó cuando Mariana Nannis hizo una aparición en la televisión italiana, hablando sobre su ex marido y su nueva pareja. Frente a estas declaraciones, y aceptando el hecho de que la mediática no tenía pensado dejar de hablar del tema, Caniggia decidió ponerle un bozal legal y prohibirle hablar de él o de Bonelli.

En la resolución del juez, que dio lugar al pedido de Caniggia, se presenta a la joven como "la pareja" de Claudio Paul. Un blanqueo un poco seco... ¡pero blanqueo al fin!