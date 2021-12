Florencia Peña sigue demostrando que no tiene límites cuando de explotar su sensualidad se trata. Hace algunos días confirmó que tendrá su propio perfil en la plataforma Divas Play, un canal uruguayo con contenido para adultos, donde compartirá fotos y videos exclusivos de alto voltaje, los cuales otras redes sociales no la dejan compartir porque son censurados.

La actriz y conductora reveló en su cuenta de Instagram que "tanto insistieron que les hice caso" cuando anunció que estará en el sitio XXX. "Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos en @divasplayok (www.divasplay.com/@flor_de_p)", agregó.

"Quería contarles que a partir de hoy van a poder encontrarme también en Divas Play. Me abrí un perfil y voy a subir todas las cosas que no me permite subir el Instagram y los quería invitar que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad. Espero que ustedes también lo hagan como quieran, dónde quieran y con quién quieran", decía Florencia Peña en un breve video publicado en Instagram.

A pesar de esto, Florencia no abandonó a sus fans y publicó una explosiva postal que no tiene nada que envidiar a las imágenes que saldrán en Divas Play. Con un body con aberturas, la rubia mostró su sideboob y underboob y fue mucho para los seguidores.