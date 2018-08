Se podría decir que son la pareja del momento por muchos motivos. El jueves en Los Especialistas del Show a Sol Pérez (25) le hicieron confesar que inició un nuevo romance con un futbolista, y el jugador en cuestión resultó ser un mediocampista que el viernes fue convocado para disputar los primeros dos partidos amistosos que jugará la Selección Argentina post Mundial, en septiembre contra Guatemala y Colombia.

Si bien ella no lo llegó a mencionar con nombre y apellido, en el programa dio todas las pistas necesarias para que luego Ciudad pudiera confirmar que se trata del tucumano Exequiel Palacios, flamante titular del equipo de Marcelo Gallardo con sólo 19 años (el 5 de octubre cumplirá 20). El primer dato clave fue cuando Sol admitió que el futbolista está en esta foto que mostró la producción.

Acto seguido, su compañera de panel Silvina Escudero contó que "tiene 20 años", adelantándose al festejo de cumpleaños de octubre. ¿Saben cuántos jugadores de 19 ó 20 años hay en esa foto? Uno solo, Exequiel Palacios. Y para que no queden dudas, mientras mostraban la foto del equipo titular de River, Escudero aclaró: "Es el de al lado de Zuculini". Y sí, Bruno Zuculini estaba en el extremo de la formación, con un sólo jugador al lado: el nuevo novio de Sol Pérez.

Entre risas, la futura participante de Bailando 2018 contó: "Todo el mundo está preguntándome quién es, en el grupo de River todos preguntaban quién era porque nadie lo dice. Él me había preguntado si podía decir que es él... ¡y yo le dije que no!”. Y acotó jocosa: “Ja, ja. No es mi novio. Estamos saliendo".

Con la misma picardía, Pérez agregó: "El puede estar con quien quiera y yo con quien quiera. Igual, él no está con nadie. Y yo tampoco".

En cuanto al origen del romance, Sol detalló: "Lo conozco hace bastante. Vino a mi casa un día que tenía mucha fiebre, porque no me creía que no podía verlo por la fiebre, porque le había cancelado tres veces y pensaba que era excusa. Entonces, el primer día que me conoció vino a mi casa y yo estaba tirada en la cama abrazada a una frazada, muerta. Pensaba que le estaba poniendo excusas, porque antes sí le ponía excusas”.

Pero con el paso del tiempo, Exequiel Palacios conquistó a la diosa: “No le hablé en las vacaciones de invierno porque estaba en cualquiera, porque estaba conociendo a otro chico. Por ahora no me quiero casar ni poner de novia ni nada. ¿Por qué? ¡Porque necesito conocerlo más tiempo! No tuve buenas experiencias con jugadores. Después de las vacaciones de invierno, que lo veo todos los días, estoy solo con él. Viene a dormir muy seguido a casa”, contó. "Él es bastante celoso", agregó. Y abriendo su corazón admitió: "El es muy celoso. Yo lo quiero".

El único futbolista que fue novio oficial de Sol Pérez es Jeremías Carabelli, jugador de Chacarita por ese entonces. Luego tuvo affaires con Lucas Alario, Lautaro Martínez y Lisandro Magallán. ¿Será Exequiel Palacios el segundo futbolista que se convierte en novio oficial de la diosa del momento? El partido recién empieza...