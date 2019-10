Después de confirmar su separación con Rodrigo Fernández Prieto, Floppy Tesouro fue vinculada a un reconocido empresario.

Se trata de Matías Tasín, ex pareja de Nicole Neumann, con quien parece tener una linda amistad. "Lo voy a explicar: tengo la mejor relación con Mati Tasín, somos amigos. Lo conozco de antes de que salga con Nicole porque tenemos muchos amigos en común. Yo soy amiga de su hermana, de su hermano, vamos a los mismos lugares, compartimos cumpleaños y compartimos vacaciones", dijo la panelista de Incorrectas.

Lo cierto es que, en medio de esta aclaración, Tesouro también admitió que Nikita tuvo un gesto repudiable con ella y aseguró que "la bajó" del evento en el que presentó Shanti, su nueva marca de accesorios. "Un amigo periodista me invitó al evento, pero horas antes me avisó que no podía ir. Pensé que ella no quería que vaya porque el otro día dije que en su casa habían cocinado carne", contó la modelo. "Ahora pienso que podría estar enojada conmigo por estos rumores de romance con Mati", añadió.

Sin embargo, Neumann salió al cruce y negó estas versiones. Mediante un mensaje que le envió a Sofía Zámalo, aclaró: "Dice que ella no te incluyó en la lista de invitados porque no tiene mucho trato con vos. Con Tasín hace meses que no hablan", concluyó.