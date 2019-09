Es fresca y frontal como pocas. Florencia Peña (44), es quizás una de las actrices más desprejuiciadas de su generación. Los hombres la aman y las mujeres sienten empatía con ella, tal vez porque siempre se muestra simple, tal y como es.

“Me veo como un todo: físico, mente y espíritu, y me gusto. Quiero a mi cuerpo, lo valoro y elijo qué hacer con él. El feminismo no es taparse para no ser cosificada, sino entender que no hay un solo modelo de belleza. Y yo disfruto de compartirme así: sexy, intelectual, madre de tres hijos y actriz de cine y teatro. Loco, ¿qué pasa? ¡Me siento plena! No vengan a decirme qué debo ser y hacer con mi cuerpo. El problema es siempre de quien mira…”, le había dicho a Gente el año pasado.

Y esta vez recurrió a sus redes para emitir un profundo mensaje en sintonía con su anterior mensaje. Flor Peña posó desnuda y apenas tapada con un saco. “Esta soy yo. Este es mi cuerpo. Abrazo mis imperfecciones porque son parte de quién soy. Mi cuerpo contiene mi ser. Por eso lo honro con un estilo de vida saludable, lo ejercito y lo alimento sanamente”, escribió la Jurado del Súper Bailando dejando al descubierto sus enormes tatuajes.

“El único templo al que asisto cada día es mi cuerpo y estoy en plena conciencia de que no es mi ser, no es mi alma, tampoco es mi espíritu ni mucho menos lo que pienso y siento; pero es lo que contiene todo eso que, en definitiva, es quien soy”, siguió mostrándose en dos fotografías en blanco y negro, sin filtro ni Photoshop.