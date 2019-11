La actriz Eva de Dominici sorprendió a sus seguidores luego de publicar una foto en blanco y negro con su nuevo corte de cabello.

La pareja de Eduardo Cruz, tiene como “marca” su cabellera larga y lisa, por lo que el nuevo look llamó la atención de los usuarios de Instagram que no tardaron de dar like a la imagen.

Como se puede ver en la foto, que no lleva epígrafe, la modelo lleva su pelo corto, a la altura de sus hombros y ondulado.

Por su parte sus fanáticos destacaron su belleza: “Mmmmm estas re bella Eva, sos una bomba sexy con tu ropa interior”. Otro internauta agregó: “Así tenés un aire a Rachel Weiz, una bomba”.

La foto cosechó más de 27 mil “likes” y cientos de comentarios en pocos minutos. Hasta el momento se sabe que la actriz dedica gran parte de su tiempo a la maternidad.

En la red social Instagram cuenta con más de 2,5 millones de seguidores y allí comparte diferentes momentos de su vida diaria junto a su pequeño hijo o campañas de modelaje.

Eva de Dominici se convirtió en madre en Estados Unidos, país en el que actualmente está radicada junto a su pareja Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz.

Fuente: Mitre