Vicky fue invitada junto con varias personalidades destacadas. Entre los asistentes se destacaron: Mirtha Legrand, Leonor Benedetto, Fátima Flórez, Ana Rosenfeld, Javier Milei, Nelson Castro, María O´Donnell, Graciela Alfano, Daniel Scioli, Beatriz Sarlo, Alberto Cormillot, Graciela Borges, Juan Manuel Abal Medina, Alejandro Fantino, Horacio Rodríguez Larreta, Pacho O´Donnell y Jorge Fernández Díaz.

Sin embargo, el vestido de Vicky fue uno de los grandes temas de la noche, ya que la vedette tenía un amplio tajo en su lateral que le permitía ver las extensas piernas que posee. Al mismo tiempo, tal como puede verse en las fotos que compartió desde su cuenta de Instagram, el vestido aparenta ir cayendo, mientras deja ver el inicio de sus pezones.

Mientras mantiene su lucha con el padre de Salvador Uriel, la mediática alterna sus días con trabajos y presencias, tal como se pudo observar este lunes por la noche en la gala especial que realizó la revista Noticias al cumplirse 30 años de existencia de la publicación.

Recordemos que la pareja con el bancario Javier Naselli concluyó hace unos meses, luego que Vicky lo denunció por violencia de género. Desde ese momento hasta hoy, la vedette asegura estar viviendo “un calvario”.

“A mi no me asombra nada porque ya viví un montón de cosas. Yo no necesito nada de nadie, tengo a mi familia que es una gran contención. ¿A donde van las mujeres que sufren un montón de situaciones y no tienen ayuda? Yo tengo a un papá que me pregunta todos los días como estoy y me preguntan si necesito algo. Me criaron con amor y alegría”, aseguró este lunes Victoria a radiomitre.com.ar.