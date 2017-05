Hay un viejo axioma que sostiene que, al momento del embarazo, "las nenas le sacan la belleza a la mujer". Sin embargo, basta con verla a Vanesa Carbone (32) y su pancita de cinco meses, en esta producción especial de Teleshow, para echar por tierra cualquier creencia de este tipo.







Feliz por atravesar estas nueve lunas, la panelista del programa Liberman en línea, que se emite por la pantalla de Canal 26, mostró que el hecho de ser una futura mamá no le quitó un ápice de sensualidad. Y confesó que la pasión con su marido, el músico y empresario Luis Lucho González (31), sigue intacta como el primer día. "Me siento súper valorada y contenida como mujer, él me piropea todo el tiempo. Y a la pasión de siempre, sólo se le agrega el ingrediente de la ternura", dice Carbone.





"Todo se volvió muy tierno y amoroso. Nos estamos descubriendo como pareja en otra etapa en donde nos divertimos mucho. Me siento plena, con la pasión a flor de piel: no dejo de ser mujer y preocuparme por verme linda y atractiva para él, y le hago saber que no lo hago a un lado en esta nueva etapa, ¡todo lo contrario!".





Al momento de verse al espejo, la futura diplomada en criminología y criminalística se muestra orgullosa: "Veo a la mujer en que me convertí", dice. "Cuando uno es chico tiene sueños y proyecta. Yo quería formar una familia con el hombre de mi vida, no era sólo el deseo de ser madre, era tener un hijo fruto del amor. Sólo cuando me llegó el amor verdadero eché raíces, así que hoy veo que me convertí en esa mujer que soñaba ser", explica Vanesa, quien dice estar viviendo un embarazo "súper placentero".



Con fecha de parto para septiembre, la modelo asegura que seguirá con su vida normal hasta que Malú —la beba se llamará así en honor a la cantante madrileña— se lo permita. "El único problema es que nace en medio del último final de la facultad. Voy por mi segunda carrera (cursó abogacía hasta cuarto año y luego dejó), por eso tengo que ver cómo coordino mi mesa final. Le pido a la gorda que me deje rendir y después nazca, pero bueno, ella decidirá", cuenta, entre risas.

Aunque no hace falta ser adivino para saber que el de madre es el título que seguramente exhibirá con mayor orgullo a lo largo del resto de su vida.