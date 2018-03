Nazarena Vélez es una figura del espectáculo que ha sufrido mucho a lo largo de su vida. Ya sea por la muerte de su hermana Jazmín, como también las sucesivas separaciones de sus parejas, el fallecimiento de su esposo, Fabián Rodríguez y su adicción a las anfetaminas, por nombrar sólo algunos hechos trágicos.

Pero Vélez no se rinde ante el sufrimiento. En su perfil de Twitter, cuenta: "El dolor me hizo tristemente fuerte". Y esa fortaleza la ha ganado luego de años de sobrepasar momentos tristes. El que más la marco en los últimos tiempos fue la repentina muerte de Rodríguez. La rubia estuvo cuatro años sola, transitando su angustia, hasta que le volvió a abrir la puerta al amor. Hoy se encuentra en pareja con Leandro Camani, el ex marido de Samanta Farjat.

"Estoy muy bien con él. Cuando estás en eje podés abrir las puertas de tu vida para que entre otra persona. Me costó cuatro años volver a formalizar. Yo hice un laburo para que él pueda entrar. Fueron años muy duros. Pasé la culpa absoluta de lo que le pasó a Fabián. Nunca pensé que iba a hacer algo así", reveló Nazarena y contó que ahora está enojada con Rodríguez: "Thiago me hizo dar cuenta de muchas cosas con su corta edad. 'Qué malo que fue papá, él no estaba enfermo', me dijo".

Vélez contó que gracias a Camani le está dando más importancia al sexo. "Me está generando una cosita... estoy más caliente", explicó entre risas en una entrevista con "El Show del Espectáculo", ciclo radial conducido por Ulises Jaitt en Radio UrbanaBA.

Otro de los capítulos negros que le tocó vivir a Nazarena fue junto a su hija Barbie, quien denunció a su novio Federico Bal por violencia de género. "Para mí, él es nefasto. Yo vi un año y medio a mi hija llena de moretones tirada en la cama y sin querer levantarse. No sé como la Justicia dijo que él no hizo nada y ella no hizo nada. Gracias a Dios no me lo crucé nunca. No sé qué pasará, yo soy pacífica. La Justicia en algún momento algo tiene que hacer. Este tipo de personajes termina mostrando la hilacha. Se les cae la careta. Vi tuits de él donde dice 'seré golpeador, violento...' y nadie lo repudió. No sé si el medio lo defiende a él. Garpó atacarla más a Barbie y eso me dolió mucho e hizo que me aleje del medio".