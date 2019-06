Barbie Vélez cumplió 25 años y lo celebró a lo grande. La joven actriz aprovechó la víspera del feriado para festejar el cuarto de siglo y reunir a toda la familia.

Fue su mamá quien organizó la megafiesta en complicidad con su papá Alejandro Pucheta. La diosa compartió algunas postales de este gran momento en las redes sociales donde agradeció a sus íntimos por esta celebración.

"Gracias a cada uno de los que vinieron!!! FUI MUY FELIZ! Y se me pasó volando, literal. Si, me mande alta fiesta tipo 15 pero bueno, no se cumplen 25 años todos los días che . Gracias a ustedes por el amor cibernetico ! Los quiero mucho", escribió Barbie en su cuenta oficial.

Lucas Rodríguez, su pareja desde hace dos años, fue quien no se despegó en toda la noche de su amor y la acompañó en todo momento en el festejo, al igual que el hermano que tienen en común "Titi".