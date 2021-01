Cuando se trata de Florencia Peña el cuento viene a lo grande. La actriz y conductora tiene acostumbrados a sus seguidores a impactar en las redes sociales con posteos que sacan chispas y en vísperas de reyes magos, la mediática no hizo excepción y lanzó un foto arriba de un yate que incendió Instagram.lanzó

"¿Fiesta de 4 se permiten? porque esta noche llegan los reyes Magos", la conductora de Flor de Equipo (Telefe), al pie de una imagen en la cual se la puede ver con una diminuta bikini en color dorado y unas botas bucaneras largas, en una pose de alto voltaje arriba de yate, y detrás suyo tres hombres disfrazados de Melchor, Gaspar y Baltazar, los tres reyes magos, celebración cristiana que se festeja los 6 de enero de cada año y que evoca a la adoración en el pesebre del nacimiento del niño Jesús.

A fin de promocionar sus trajes de baño de F de Flor, la actriz lanzó: "Y si me apurás, le avisamos a Papá Noel también", en tono de broma y agregó: "En F de Flor te invitamos a vivir un año nuevo con mucha actitud". Finalmente cerró con el hashtag 2021 e invitó a sus seguidores a que se sumen a la colección verano 2021 y a ir por las playas con mucha actitud.

El posteo superó los 60 mil "me gusta" en cuestión de minutos y se llevó todas las miradas. "Sos la verdadera uno", "Sos un fuego", "na bueno me morí con este posteo", "estoy yendo", fueron alguno de los halagos que le dejaron a la rubia al pie de su publicación que como siempre, no decepcionan.