Florencia Peña no deja de sorprender a sus fanáticos con sus postales en las redes sociales y su última publicación no fue la excepción. La actriz y conductora sorprendió con un particular look para incendiar el fin de semana.

La blonda publica contenido de forma diaria tanto en el feed como en las stories y muchas pertenecen a vida privada. Sin embargo, muchas otras son publicidad de productos que confían en ella para el marketing de sus marcas. Su gran caudal de fanáticos y la repercusión que generar sus posteos le permiten ser una de las influencer argentinas de mayor relevancia.

Flor de Equipo es el nuevo programa que Florencia Peña conduce por la pantalla de Telefe y se rodeó de un gran equipo para llevarlo adelante: Marcelo Polino, Nancy Pazos, Karina Gao, Paulo Kablan, Noe Antonelli, Martín “Campi” Campilongo y Jorgelina Aruzzi, son algunas de las figuras que la acompañan.