Florencia Bertotti se encuentra alejada de las cámaras y de las tiras de la pantalla chica hace varios años. A pesar de eso, se mantiene dentro del mundo del espectáculo ya que continúa trabajando en el ámbito teatral.

Además, suele compartir mucho de lo que hace a través de sus redes sociales y recibe una enorme repercusión de cada posteo. La actriz compartió una tierna foto junto a su hermana Clara, y reveló el enorme parecido que hay entre ambas.

“Sisterhood”, escribió en la foto que recibió más de 55 mil me gusta. Además compartió una divertida historia junto al posteo: “Clarita y su miedo raro, ayer me lo enteré de casualidad. No pidas kétchup”. Al parecer, la hermana le dijo que no pidiera ketchup porque cada vez que comía el aderezo con papas fritas pasaba algo malo.

Florencia Bertotti aclaró que le preguntó a su hermana qué tipo de cosas pasaban pero ella no le supo responder. “Cuestión, familia de locas. Clarita te amo”, concluyó la actriz en la publicación.

“Son idénticas”, “No pueden ser más parecidas”, “Iguales”, y “Son una fotocopia” fueron algunos de los comentarios que recibieron en la imagen. Además muchos halagaron la bella y similar sonrisa de ambas.