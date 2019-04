Pampita inició hace muy poco un nuevo romance con Mariano Balcarce y todo parece ir por buen camino. Sin embargo, la morocha prefiere ir despacio y, mientras prueba la convivencia, disfruta a full de esta nueva etapa.

Por esto es que la diosa prefiere no hablar de casamiento, tal como tiene planeado su ex pareja Benjamín Vicuña con la China Suárez. "Yo ya me casé hace muchos años, cuando era chiquita”, dijo la modelo en el programa Hay que ver cuando le consultaron sobre la posibildad de matrimonio.

"¿Se volvería a casar?", le preguntaron en el programa y disparó: “No sé, uno nunca sabe, no podés decir algo porque la vida te sorprende y terminás haciendo otra cosa. No tengo idea de lo que me puede llegar a pasar”.

Luego, le consultaron sobre la posibilidad de firmar un contrato prenupcial, tal como realizaron la China y Vicuña. “En el caso de que te casaras, ¿apostás a un contrato prenupcial como va a hacer Benjamín?”, disparó el cronista y Pampita, visiblemente incómoda, respondió: “No sé, me hablás de todas suposiciones, no tengo idea, no sé”.

Si bien no hay fecha de casamiento definida pero sí una propuesta de amor concreta, La China Suárez y Vicuña aseguraron que firmarán un contrato prenupcial por pedido explícito de la actriz. "No necesito la plata de nadie", dijo la mamá de Magnolia en una entrevista reciente. CARAS se comunicó con Ana Rosenfeld, abogada reconocida por su trabajo con famosos matrimonios de nuestra farándula, para explicar los pormenores del novedoso "prenup".

"Es una decisión de familia y de abogados, es lo que pasa cuando uno viene de una familia con dinero. Lo que pasó es que a Benjamín los abogados le aconsejaron que firmara previamente este contrato para preservar los intereses familiares", aseguró la letrada.