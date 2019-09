Hace unas semanas Karina Jelinek sorprendió a todos en las redes al anunciar que se casaba por segunda vez. La fiesta de despedida de soltera organizada en Grecia fue el disparador de la noticia y aunque las confusiones estuvieran a flote, su casamiento era uno de los eventos más hablados. Es que la modelo nunca dio a conocer el rostro del afortunado y al parecer se trataba de un muchacho que la dejó admirada. En un principio por su puesto, porque luego se arrepintió: “No me casé. Al final no acepté… No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera”, confirmó.

“Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta”, respondió Karina a Paparazzi. Su aparición repentina generó desconcierto y dudas al respecto; hubieron quienes desmintieron la informaicón, uno de ellos fue José María Listorti en su programa televisivo.

"Cortame todo. Me siento un tarado, un estúpido. Como muchos de los que nos están mirando en este momento y como muchos periodistas que se hicieron eco de una noticia que hoy en este dignísimo programa vamos a desmentir: Karina Jelinek nos mintió a todos y no se casa. ¡Es mentiraaaaa!", destacó el conductor en "Hay que ver", dijo el conductor en "Hay que ver".

Por su parte, Denise Dumas contó detalles de la supuesta pareja de Jelinek , mientras pasaban imágenes del joven. "Es un chico de San Francisco, Córdoba. Se llama Leo Balsaña. Es un musculoso y en este momento está en Ibiza. Le va muy bien económicamente y nos dijo que no la conoce a esta chica. También hablamos con Paz Cornú, la supuesta diseñadora del vestido y dijo que no sabía nada de ningún casamiento", agregó el famoso productor enmascarado. Ahora la propia Karina Olga cofirmó a Paparazzi que decidió cancelar la boda por que no estaba convencida.