Griselda Siciliani compartió en su cuenta de Instagram un video donde se la ve bailando muy sensual en ropa interior y despertó la imaginación de más de uno de sus casi dos millones de seguidores.

Mostrando sus dotes de bailarina, que fueron criticados por Pampita en ShowMatch, la actriz improvisó en su cocina una coreo, en la que se apoya en la heladera, luciendo un sexy conjunto color negro. "Donde hay carne hay fiesta! Sí, igual yo estoy sola bailando en la cocina ????????‍??????????‍??" escribió junto a las imágenes.

La excusa del video fue el agradecimiento por un canje de lencería que recibió la artista. La publicación se llenó de comentarios positivos, incluidos los de sus amigas actrices. Una de las comentó fue Celeste Cid que se burló con cariño al verla agarrada del electrodoméstico.

Justamente por su contacto con la heladera, un atento seguidor advirtió un detalle que Griselda no había tenido en cuenta. "Te podrías haber electrocutado porque estabas descalza", fue uno de los tantos comentarios que recibió la publicación.

La performance casera fue compartida unos días después de la dura crítica que le hizo Pampita en su presentación en "Grandes éxitos", en el Súper Bailando 2019. "La coreo estuvo bien, pero a mí todavía no me terminan de conmover. Yo te vi en el escenario y provocás algo muy fuerte. No sé qué pasa en esta pista que no te veo brillar todavía", le recriminó la modelo.

Esta devolución provocó la reacción de su coach, Vanesa García Millán, que salió al cruce de Carolina Ardohain. "Lo que acaba de hacer es espectacular. Quizás vos no lo sabés apreciar. Pocos bailarines pueden hacer lo que ella, paremos un poco la mano porque en un momento siento que le estamos faltando el respeto a los artistas que tenemos", dijo con firmeza la coreógrafa.

"Coincido con Vane y también entiendo lo que dice Pampita. Creo que acá hay otro lenguaje, es un show y, de a poco, voy encontrando cómo ser funcional al mismo", reconoció Siciliani.