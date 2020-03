Ivana Nadal compartió en estos días de cuarentena fotos con muy poca ropa en su casa, y este miércoles la modelo se grabó desnuda en la cama y contó que realizó una exigente rutina de entrenamiento.

“Hola amores de mi vida. Acá después de mi entrenamiento de todos los días, que a veces lo hago a la mañana, a la tarde, a la noche o cuando me pinta, cuando tengo ganas y cuando me siento motivada, voy y lo hago. Más tarde lo voy a subir. Hice la rutina que hizo Nati Jota ayer y le sumé bastante peso a casi todo, hay algunas cosas que eran por tiempo y muy rápidas, como por ejemplo, cuarenta sentadillas”,

Y luego tuvo un desliz mientras hablaba: “Hice veinte en vez de cuarenta, pero bueno, con la mayoría de las cosas traté de respetar las cantidades, pero sí le sume peso. En fin, después les subo eso. Quiero hacer un pasaje como muy...¡uy, casi se me ve una teta!”.

También Ivana tuvo un espacio para la reflexión sobre el flagelo que estamos viviendo por el coronavirus. “Usemos este tiempo para no juzgar, para no tratar mal a la gente ni estar buscándole el pelo al huevo con cada cosa que hace el otro. Somos seres diferentes, independientes y únicos, y por supuesto que todos tenemos gustos distintos, ganas de hacer cosas diferentes y las ejecutamos de maneras distintas. Hablamos diferente, nos reímos diferente y cada uno es responsable de su cuerpo y vida individualmente. Hay mucha gente que no se queda en su casa, y creo que hay que poner el foco ahí. ¿Por qué estás bardeando al que se queda en su casa, al que se toca la cara o al que va al Chino? Está el que trata de ayudarte subiendo una receta y la graba, los que tratamos de entrenerlos para que no se caguen de embole y bardean igual. Capaz no lo expresan pero sé que adentro suyo está y la verdad que no está bueno que juzguen y se carguen de manera negativa. No está bueno que todo lo que haga distinto al otro se tome como un defecto”.

Sobre su placer de estar desnuda en su propia casa, le respondió a algún fan que la increpó: "Estoy en tetas porque estoy encerrada en casa sola hace diez días, porque me encanta estar desnuda y porque básicamente se me canta el orto. Así que si vos también tenés ganas de estar en tetas, podés estar en tetas, si es que vivís sola. Si tenés hijos es medio raro".

