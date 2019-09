Se acerca el calor y con eso el armado de obras para el verano, cosa que siempre genera algún que otro conflicto. Fede Hoppe, uno de los que siempre apuesta por Carlos Paz junto al Chato Prada, había dicho que en la ciudad cordobesa su novia, Macarena Rinaldi, y Lourdes Sánchez serían parte de una obra producida por ellos.

Pero parece que no va a ser así porque Sánchez le dijo que no a su pareja. "No necesito de mi marido", dijo la bailarina cuando contó la decisión que había tomado.

Después, detalló que se quedará en Buenos Aires y que será parte de la nueva producción de Guillermo Marín. "Yo elijo las propuestas que me parecen interesantes, me encanta Carlos Paz, me encanta trabajar con ellos, pero me quedo en Buenos Aires".