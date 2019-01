Una guerra sin fin es lo que mantienen Laurita Fernández (28) y Lourdes Sánchez (33). Esta vez fue la protagonista de Sugar quien decidió responder la fuerte acusación de la mujer del Chato Prada, quien había asegurado: “Para mí ella quiere borrar su pasado, borrar todos los escándalos, borrar todas sus peleas”.

Contenta como está por el éxito de su carrera y de su noviazgo con Nicolás Cabré, la exjurado del Bailando no dudó a la hora de hablar de aquellos dichos. "Fue más de lo mismo que dije siempre. Hablé de mi rol como jurado. No dije que no sería jurado nunca más de nada. Sino que en ese programa no sirvo porque además de ser jurado y criticar una técnica tenés que tener otros condimentos. Siento que funciono más bailando”, explicó primero.

“Trabajé muchos años y me dieron un montón, siento que me pude dar a conocer gracias al programa, pero siento que era más funcional y lo disfrutaba más en la pista bailando. Arranca siendo de una manera y después vira para otro lado porque es lo que la gente le gusta ver, lo que rinde, lo que sirve y todos tenemos que ir para ese lado. Y que es lógico", aseguró.

"Pero yo es ahí donde no me hallaba tanto y no me salía. Y yo después sí me quedaba mal. Hasta que dije que por ahí era como un juego que cada uno hacía y ahí me relajé un poco más. Pero bailando una vez por semana, es distinto”, agregó.

Y después se refirió puntualmente a Lourdes. “Leí que me estuvo criticando, que esto y lo otro y la verdad es que no me voy a enganchar para nada. Vuelvo a lo mismo que hablé durante el año. Si ponías un puntaje bueno o compasivo te decían que era muy light y no servía y si era muy bajo parecía que me creía mil. Yo soy como soy y no me engancho con eso porque nunca voy a conformar a todos. Borrar sería hacer oídos sordos a mucho trabajo de muchos años y de mucha formación. Y no solo me refiero al baile. Aprendí mucho y mirar para otro lado sería ir contra mí misma. Yo estoy orgullosa de todo lo que hice y todo lo que trabajé. Y de haberme ganado la confianza de esas personas para que me sigan contratando", finalizó.