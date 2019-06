Lali Espósito disfruta del gran presente profesional que atraviesa y también goza de su actualidad personal, enamorada de Santiago Mocorrea. En las últimas horas, la cantante desplegó su lado más sexy mostrando una imagen que puso al rojo vivo Instagram.

“Lo que tengo yo te acalora”, escribió Espósito junto a la foto en cuestión. Sus seguidores viralizaron la imagen al instante y dejaron su mensaje.

“Ese make up mi preferido”, “Con el frío que hace ni la estufa me acalora ahora”, “Como estamos con el fuego, el calor, lo caliente… igual me encanta”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en el posteo.

Recordemos que las últimas semanas fueron muy duras para la artista argentina. Su prima Virginia falleció y ella manifestó su dolor en las redes.

Lali está de novia actualmente con el joven Santiago Mocorrea y en una entrevista se refirió a la posibilidad de ser madre. “No es algo que pienso, no porque no quiera. Pero esto del planear me parece una truchada. Uno puede tener deseos, pero no es lo mismo tener un deseo que planear algo. Yo no digo ‘a mitad de año me quiero quedar embarazada o casar’. No soy de planear la vida de ese modo. Cuando hay amor las cosas surgen, los hijos llegan, si pinta ‘casémonos’. Igual, no soy fan del casamiento y él tampoco. No sé si sucederá… El formar una familia vendrá con el tiempo, las ganas y la vida”, respondió la famosa.