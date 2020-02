Actriz y modelo argentina que pese a haberse ido a vivir a Canadá luego de casarse y formar familia con el cantante canadiense, Michael Bublé nunca dejó su esencia. Bajo el hashtag "Lu spirit", "Me creo mil" , Luisana Lopilato se divierte en las redes sociales y utiliza el espacio como un canal donde compartir sus trabajos en televisión y de sus producciones gráficas, aunque también como un canal para manifestar sus pensamientos y reflexiones con sus seguidores que la siguen a donde quiera que vaya.

En esta oportunidad, la infartante rubia viajó junto a su familia a Australia y compartió una imagen mirando caer la lluvia por la ventana acompañada de un reflexivo mensaje que dejó pensando a más de uno : "Enjoying the rain . How important is to take a minute to enjoy the little things, being present in the moment and not worried about the future" (Disfrutando de la lluvia. Que importante es tomarse un minuto para disfrutar de las pequeñas cosas, estando presente en el momento y no preocupada por lo que viene).

Su mensaje sobre la importancia de pensar en el presente despertó en sus seguidores curiosas respuestas: "A veces las cosas pequeñas son las que más nos hacen feliz", "Muy importante lo que decís", "siempre dando mensajes positivos", "sos un ser de luz, admiro tu cabeza", fueron algunos de los mensajitos al pie.

Sin embargo, no se quedaron atrás los "haters" y aquellos que siempre miran la cara oscura de la moneda. "Podrías escribir primero en español que es tu lengua madre y después en inglés que es lengua adquirida no?", "que te hacés la profunda Lopilato", "Mia Colucci reflexiva", "escribirlo suena fácil", retrucaron algunos que no simpatizan con la actriz.

Independientemente de la postura de unos y otros es importante que como sociedad se comprenda la importancia de respetar el pensamiento del otro, como mira la realidad un par y no juzgar por poseer un punto de vista opuesto. Nunca se sabe en qué momento se puede llegar a pensar igual o necesitar de una filosofía de vida determinada para traspasar ciertos momentos complejos de la vida. Abrazar las diferencias y bajar la violencia en redes sociales respaldadas en su mayoría por cuentas fake, nos va a llevar seguramente a un escalón mejor. Para pensar.