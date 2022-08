“De roneo un poquito que tenía ganas”, escribió Nathy Peluso en un posteo que acompañó con un video en el que se la ve moviéndose muy sensual frente al espejo con una diminuta bikini gris brillante y obtuvo más de medio millón de “Me gusta”.

“Mi vieja me dio la vida y vos las ganas de vivir”, “Invitame a dormir la siesta”, “Hemnra”, “Dios santo”, “Me atraganté con mi propia baba”, “Me encantas toda tu, tu estilo,tu esencia y tu libertad, la mejor”, “No puede ser”, “Bellísima”, “Mi amor”, “Sos un fuego total, más bonita y hermosa imposible”, “Mami, ¿y todo eso es tuyo?” y “Avisa que me tengo que poner el babero, hermosa”, fueron algunos de los más de cuatro mil comentarios que sus fanáticos plasmaron.

La cantante, que tiene casi cinco millones de seguidores en Instagram, presentó en diciembre su propia versión del tema “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Sesto. “Elegí cantar este tema porque, después de mucho tiempo, la escuché en un momento crucial y la sentí como una revelación. Supe que tenía que traerla de vuelta, me dieron muchísimas ganas de componer arreglos alrededor de esa armonía tan identificativa, y desarrollar el personaje que se me disparó al imaginarme cantándola. Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico lleno de sensibilidad. Quise convertirla hacia un sonido noventero, llamé a músicos muy míticos del estilo y la época, músicos que admiro que han tocado en discos que yo he estudiado muchísimo”, explicó en ese momento.

“Tuve claro desde el principio al personaje y la estética plástica y disruptiva del videoclip. Imaginé el espacio, las dimensiones y las texturas, los colores, el carácter. Lo tuve muy claro desde el principio. Dirigir el video ha sido una aventura, darle forma humana a la persecución del inconsciente fue un reto increíble”, agregó sobre el material que mezcla la estética de los años ‘60 con un tono futurista.

En noviembre de este año y en el marco del Calambre Tour, la artista se presentará en el Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires. Nathalia Beatriz Dora Peluso, tal es su verdadero nombre, nació en Luján en 1995 y a los nueve su familia se mudó a España. En el 2017 sacó su primer disco, Esmeralda, que incluía el tema “Corashe” y de ahí en más no paró.