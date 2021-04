En la última semana, Nazarena Vélez visitó varios programas de televisión para hablar sobre su vida luego de la pandemia. A pesar de pasar días difíciles, la mediática aseguró que actualmente se encuentra en uno de los períodos más felices de su vida. Esto se debe tanto a un cambio de cómo ver su realidad como al apoyo de su familia día a día.

Tal es su alegría que decidió compartirla a través de su perfil de Instagram. De esta manera, publicó una foto en la que se la puede ver posando en ropa interior y con su característica sonrisa.

En la misma, también incluyó una reflexión sobre su cuerpo y cómo es actualmente su relación con el mismo. Tras años de vivir de la industria del modelaje, ella aseguró que hoy su vínculo con su físico es mucho más saludable que en aquel entonces.

“Hasta los pies me criticaron”, comenzó Nazarena Vélez el epígrafe de su publicación. Y continuó: “Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno. Agradezco hoy a mis 46 y después de tanto poder contarte que se puede ser FELIZ así tal como sos y al que no le guste que mire para otro lado”.

Sus seguidores no demoraron en festejar la publicación para contagiar la alegría. “Te entiendo tanto”, “Te aplaudo de pie” y “Eres demasiado bella”, son solo algunos de los comentarios más destacados que recibió.