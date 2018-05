A principios de abril, Virginia Gallardo (30) le confirmaba a Ciudad su separación de Martín Rojas (28) tras tres años de amor. La actriz, que participa de Polémica en el bar, habló de su presente y no le esquivó a las preguntas sobre su intimidad.

"Estamos separados hace unas semanas. No tengo mucho más para decir que esta vez es la definitiva". Así de tajante había sentenciado Gallardo el fin de su romance, en diálogo con este sitio, sin dar lugar a una posible reconciliación en un futuro.

Sin embargo, pese a que no tiene candidatos a la vista, Virginia le puso humor a su estado sentimental actual: "Mi corazón está muy bien. Estoy sola, pero no estoy triste, vengo de una separación reciente. Me gusta estar de novia... más ahora que viene el frío, ja, ja, ja. ¿Con quién paso el invierno?", expresó, divertida, en diálogo con El show del espectáculo, ciclo radial de Ulises Jaitt.

Además, dejó en claro que sus energías están puestas al cien por ciento en su carrera y no en darle inicio a una nueva relación: "No le di la posibilidad a ningún hombre para que me conozca, estoy enfocada en el trabajo".

Por último, la entrevistada -que no descartó la posibilidad de ser parte de Bailando 2018- habló sobre su abstinencia sexual: "Hará dos meses que no tengo sexo".