Fanática de las redes sociales y de los autorretratos, Oriana Sabatini es una de las it girls más populares en Instagram. Con una comunidad de cinco millones y medio de seguidores, la novia de Paulo Dybala comparte sus apuestas de moda, que incluyen microbikinis, make up de alto impacto y sensuales looks de salidas nocturnas. Ahora, se animó a mostrarse más sexy que nunca con un body con transparencias y arrasó con los likes. ¿El detalle? Le agregó un corazón blanco para evitar una posible censura de Instagram.

¿Los detalles? Desde su habitación, se tomó una selfie en el espejo con un modelo de color negro supercavado, con sectores de tela semitransparente en el escote, el vientre y los costados que aportaron sensualidad. Además, dejó las piernas al descubierto -mostrando un increíble bronceado- y lució la cara al natural, al igual que el cabello, suelto y lacio hacia un lado.

Como era de esperarse, el posteo se convirtió en uno de los más populares de su perfil: obtuvo más de medio millón de “Me Gusta” y se llenó de comentarios. “Qué mujer”, “Bomba sexy” y “Hermosa” son algunos del os mensajes que le dejaron.