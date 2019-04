Nicole Neumann y Pampita son archirivales, pero en su trayectoria sobran los puntos de contacto entre estas dos diosas. Desde que Nicole se separó de Poroto Cubero, su pareja por más de 11 años, las relaciones fallidas son una constante.

Ambas modelos tienen un alto perfil mediático y, debido al asedio de la prensa, muchas veces se ven forzadas a blanquear precipitadamente sus romances.

Lo cierto es que Nicole Neumann fue vista junto a Matías Tasín y ya se especula con una nueva reconciliación. Recordemos que la pareja tuvo su primera crisis a fines de 2018, en ese entonces se habló de que Tasín no quería una relación con el nivel de exposición que el estatus de celebridad le imprimía.

La pareja volvió a darse una oportunidad y en el mes de febrero nuevamente los rumores de crisis, esta vez por una tercera en discordia, le pusieron -lo que en ese entonces parecía- el punto final.

“La pasamos genial y lamentablemente por diversos motivos no pudimos seguir estando bien y decidimos no estar más juntos”,declaró Tasín en marzo. Por su parte, Nicole asegiró que “vio cosas que no funcionaban”.“Uno va conociendo gente, vas probando, y a veces la relación prospera, y otras no. En este caso, estuvimos casi un año juntos, y casi al final de la relación vi cosas que no funcionaban, que no iba, y decidimos terminarla”, aseguró Neumann.

Durante este fin de semana, Tasín y Neumann echaron por tierra las especulaciones y se volvieron a mostrar juntos y ¡muy juntos! Según reveló el periodista Luis Bremer en Infama, la rubia estuvo “chapando” como si fuesen dos adolescentes bajo la luz de la luna.

Este nuevo encuentro hace pensar que la pareja logró resolver aquello que no funcionaba y limar las diferencias en pos de darle una nueva chance al amor.