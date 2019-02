Sol Pérez y Javier Milei tuvieron una discusión por la mirada de la economía y la redistribución del ingreso, en la que el economista se puso muy agresivo con ella, que terminó abandonando la mesa.

La “chica del clima” no bajó el perfil y continuó con su crítica a Milei. “¿Qué hacés con la gente que no tiene posibilidades? ¿Los metés en una cajita y les ponés una bomba? No le pueden dar de comer a sus hijos, que no tengan posibilidades, que estén de verdad hundidos porque hay un estado ausente. ¿Qué van a hacer? Van a salir a matar a todos ellos, a robarles a ellos. No se trata de que no haya Estado y los ricos tengamos el bolsillo lleno”, aseguró en Intrusos.

El remate de Sol fue tremendo: “Todos nos quedamos en un montón de teorías y bla bla bla. Él lee y lee. Con leer no hacés nada. Tenés que ir a la práctica”.