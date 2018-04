Un repaso de la vida de Florencia Peña (43) a través de fotos puso al descubierto un dato desconocido para muchos respecto a su infancia, en particular, de la cicatriz que lleva en su frente. En su paso por Cortá por Lozano, la actriz que protagoniza Los vecinos de arriba en el teatro Metropólitan, develó el misterio de la marca que tiene desde que es una beba.

"Yo nací con la frente abierta… Yo soy muy open mind", bromeó Flor en su sesión de terapia con Verónica Lozano. Más tarde, la invitada se explayó: "Tenía un quiste que me separaba los frontales, y nadie lo sabía. Mi mamá veía que me reía mucho de chiquita, pero me salía líquido. Entonces, me empezó a llevar a uno y otro médico, pasa que en ese momento no existía la tomografía computada".

"Cuando me lleva al cuarto, o quinto médico, se dan cuenta que tengo algo ahí...", continuó. Chistes al margen, Peña volvió a ponerse seria y dio precisiones sobre el líquido que drenaba de su frente: "Como era líquido cefalorraquídeo, así como salía podía entrar un germen. Entonces, me tenían que operar y me operaron. Y pasó que estuve mucho tiempo con un edema en la cabeza, porque hasta que eso fluyó…".

Al final, Florencia Peña explicó por qué no tiene retratos de su infancia: "Mi mamá no me sacó fotos, y si me las sacó, me las escondió. Una vez le encontré una foto, que era chiqitita y tenía un gorrito. Mi mamá siempre me ponía gorros hasta las cejas. Le preguntaba por qué no tenía fotos y no me decía. Hasta que un día encontré una en la que tenía una cosa rara en la cabeza. Entonces, no tengo fotos de niña".